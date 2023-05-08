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FOTOS | ¡Evelyn se quedó sola! Es la única mujer azul que queda en competencia.

El pasado domingo, Sol Cortés quedó eliminada de Exatlón All Star y Evelyn Guijarro se convirtió en la mujer azul que representa a todas las demás. Te contamos.

Por: Ana Patricia Pérez

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