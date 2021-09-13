Exatlón: ¿A qué hora y dónde ver el regreso de Mati, Heliud, Pascal y Evelyn?

Mati Álvarez, Heliud Pulido, Evelyn Guijaro y Pascal Nadaud son grandes atletas que participaron en diferentes temporadas de Exatlón, por lo que ahora regresan como parte de Las Fuerzas Especiales.

Te puede interesar: Exatlón: Macky, Duggan y "El Loco" Arreola encienden la polémica en el equipo azul.

La tetracampeona del reality, Mati Álvarez, y su compañero, Heliud Pulido, reforzarán al equipo de los Guardianes, mientras que Pascal Nadaud y Evelyn Guijarro se unieron al equipo de los Conquistadores.

El equipo de las Fuerzas Especiales reveló cuál será su función para esta temporada; incluso, algunos compartieron su opinión sobre los equipos que van a defender.

Los vemos muy bien, o sea que yo que he estado viendo el Exatlón siempre veo que, así como que empezamos todos, empezamos de menos a más y ellos se van adaptando, van haciendo las cosas cada día mejor y bueno, yo sé que este equipo de Guardianes va a ser letal muy pronto

Los atletas comentaron lo que significa estar en un equipo de Fuerzas Especiales y la función que tendrán.

No queremos decir nada, queremos que sea una sorpresa y que vean el programa el siguiente lunes

¿Dónde y cuándo ver el regreso de las leyendas?

El regreso de cuatro de los atletas más queridos y respetados de Exatlón México será un parteaguas en esta quinta temporada, ya que sus palabras y experiencia puede ser fundamental para cambiar el rumbo de cada uno de los equipos.

También te puede interesar: Exatlón: Jonathan se despide de la aventura. (VIDEO)

Este momento lo podrás ver esta noche en punto de las 19:30 horas por la señal de Azteca UNO y por la aplicación de Azteca Conecta. Recuerda no perderte uno de los momentos más esperados por los millones de fans del mejor reality de la televisión mexicana.

