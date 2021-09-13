Exatlón: Macky, Duggan y “El Loco” encienden la polémica en el equipo azul.

Estamos viviendo el primer mes de Exatlón México y en cuatro semanas los atletas han logrado conquistar a millones de fans del reality; sin embargo, los deportistas han empezado a sentir el cansancio de tener varias semanas compitiendo al más alto nivel.

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Por otro lado, los problemas y diferencias también han salido entre los integrantes del mismo equipo, este es el caso de los Conquistadores, quienes se han sentado a solucionar sus conflictos. Macky señaló:

Ayer lo que sucedió, fue que en un momento en el que nos estábamos vulnerando. Estamos tratando de dejar en claro que habíamos hecho bien y mal, Duggan pide una disculpa

La disculpa de la deportista llegó cuando varios de sus compañeros habían comentado que dicha situación estaba de sobra, pues lo importante eran los puntos, consideró Duggan.

Para mí es importante, siento que hiciste como menos el que yo me disculpara por no haber dado mis puntos, para mí es importante pedirles, porque realmente me siento mal

La respuesta de Ricardo

Ante estas palabras, Ricardo contestó de forma tajante, lo que no fue del todo bien visto por el resto de los Conquistadores.

Ricardo de una forma un poco cortante empezó a decir que el equipo tenía que ir para adelante, que no podíamos tener tiempo para revisar el pasado, nada de disculpas. Creo que es importante que el entienda muchísimo que aportar, pero que él se tiene que adaptar a nuestro equipo y no nosotros a su estilo, para que estas situaciones cuando perdemos sean mucha más sencilla de llevar y no se traiga de nuevo a la cabaña o la fortaleza

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Los Conquistadores tienen el gran reto de superar las diferencias y poder retomar el camino del triunfo que habían tenido las últimas semanas.

