Exatlón: Jonathan se despide de la aventura. (VIDEO)

La aventura más grande de la televisión mexicana, Exatlón México está llegando a su quinta semana se competencia en donde vamos a conocer al cuarto eliminado del mejor reality deportivo.

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Los días siguen pasando y el cansancio se ha comenzado en los atletas, pero al mismo tiempo llegaron las grandes diferencias que afectaron el desempeño de los Conquistadores.

Los Guardianes han comenzado a recuperar terreno, ganaron la Fortaleza nuevamente y el primer Duelo por la Supervivencia.

Un duelo definitivo

El segundo Duelo por la Supervivencia fue clave para los Guardianes, quienes por primera ocasión en la temporada buscaban no tener a ninguno de sus elementos en riesgo de salir de Exatlón México.

Al final, los Conquistadores no tuvieron la efectividad de otras semanas y, aunque fueron los primeros en tomar ventaja de la mano de David Juárez. Sin embargo, Briseida se encargó de poner el marcador 5-3 a favor de los Guardianes.

Una segunda pasada muy mala para los azules los dejó con un marcador final de 10-5, lo que aseguró que en el Duelo de Eliminación sea entre tres Conquistadores.

La decisión más complicada

Por primera ocasión en la temporada los Conquistadores tuvieron que definir a los tres integrantes de su equipo que iban a defender su lugar en Exatlón.

Jonathan y Ricardo fueron los más votados con cuatro votos cada uno, mientras Osirys tuvo tres. Por su parte, Ramiro no tuvo votos en su contra.

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El sueño terminó para Jonnathan

Un enfrentamiento completamente diferente, cada uno con cinco vidas, los tres atletas salieron a luchar por su sueño de seguir en Exatlón.

El primero en perder una vida fue Jonathan, quien no pudo con el gran duelo que tuvo Osyris, el joven sorprendió al conservar sus cinco vidas.

Jonny fue el primero en quedarse con una sola vida, al caer nuevamente contra Osirys, lo mismo sucedió con Ricardo, por lo que al final se enfrentaron ambos con una vida.

Al final, ‘El loco’ logró salvarse y terminar con las ilusiones de Jonathan en un duelo sorprendente.