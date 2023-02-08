ANDRÉS FIERRO | Velociraptor



22 años

Chihuahua

Parkour

Velocidad

GANADOR DE LA 6.ª TEMPORADA DE ALL STAR

Es un atleta de Parkour que nació en Chihuahua, Chihuahua, tiene 22 años y su familia está conformada por sus padres, 3 hermanos y 6 sobrinos.

En el 2019 empezó en las competencias profesionales donde ha ganado diversos trofeos, en su último triunfo obtuvo el tercer lugar en una prueba de velocidad de Parkour en Estados Unidos.

Uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió mientras practicaba parkour en Veracruz. Andrés asegura que fue una situación muy difícil de superar ya que sufrió una grave caída en donde casi pierde los dedos, pero su ímpetu, disciplina y voluntad de salir adelante le dio las fuerzas y esperanzas para recuperarse.

Andrés siempre ha soñado con entrar a Exatlón y por muchos años se ha estado preparando para este momento. Asegura que ama el deporte y los desafíos.

Se describe como una persona divertida, hiperactiva y disciplinada y son algunas de las cualidades que aportará a su equipo.