Exatlón All Star: ¿Liliana es una novia tóxica? Así respondieron los azules.

No todo es competencia y rivalidad en el Exatlón All Star, ya que el amor también se ha hecho presente en la competencia más colosal de la historia gracias al noviazgo entre Andrés Fierro y Liliana Hernández.

La relación entre los flamantes campeones de la última temporada del Exatlón México marcha viento en popa a pesar de las dificultades a las que se han tenido que enfrentar, pues la presión y exigencia del reality deportivo no han sido impedimento para que se demuestren su amor.

¿Cuál es el mayor reto que Liliana y Andrés han tenido que enfrentar? Aunque han logrado conformar una gran relación, Andrés Fierro y Liliana Hernández tienen un gran reto y nos referimos a tener que convivir las 24 horas dentro de un ambiente de competencia y rivalidad.





“Nació todo este enamoramiento, este cariño con Andrés, gracias a su presencia que tuvo conmigo durante la sexta temporada en momentos de muchísima crisis existencial. Esta relación que estamos construyendo que, si bien no es fácil convivir 24 horas, durante los siete días de la semana, desde hace ciento cincuenta y tantos días, pero eso nos hace crecer como personas y pareja”, declaró Hernández.

¿Los azules creen que Liliana es una novia tóxica?

Durante una charla entre Liliana y Andrés, Fierro le dijo a su amada que estaba con Keno y David, pero les dijo que iría un rato con ella para que no se agüitara, a lo que ‘La Bestia’ le respondió: “No, ya va a comer, no se agüitó”, pero al parecer sus palabras no cayeron muy bien a la campeona de la sexta temporada.

Liliana le dijo a Andrés que “tienes una creencia falsa… pero es que como lo dices tanto ellos se lo creen, o sea, y me ven a mi como tóxica y no es cierto”, a lo que Fierro le reviró “uy, estás enojada”.

