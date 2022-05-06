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FOTOS | Así se despiden los atletas de Exatlón México, luego de cinco años.

Después de cinco años de aventura en las tierras y en las playas de Exatlón, así se despiden sus atletas. Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

Pato y Zudy en la firma de autografos.jpg
Firma de autografos Exatlón (2).jpg
Sol y Doris.jpg
Firma de autografos All Star.jpg
Javi y David en la firma de autografos.jpg
Duggan firmando playera del equipo azul.jpg
Ernesto firmando un aro .jpg
Atletas del Exatlón All Star en firma de autografos.jpg
Aris y Sol .jpg
Equipo Azul All Star.jpg
Eve en firma de autografos.jpg
Firma de autografos ALL STARS.jpg
Ernesto y Heliud.jpg
Firma de autografos Exatlón.jpg
Heliud Pulido.jpg
Javi Marquez.jpg
Heliud y Pame .jpg
Koke campeón de Exatlón All Star.jpg
Javi saludando a la gente.jpg
Koke con un fan.jpg
Mati firma de autografos.jpg
Koke campeón del Exatlón All Star.jpg
Koke Guerrero.jpg
Aristeo con los fans.jpg
Aristeo firmando.jpg
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Duggan All Star.jpg
Mati y Koke firmando a los fans.jpg
Pame con los fans.jpg
Plaza Lindavista, Firma de Autografos.jpg
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