Exatlón All Star: Así se encuentra Valeria Payén tras infarto: “Tenemos el diagnóstico”.

Si hay una atleta que demostró ser una guerrera dentro de las tierras y playas de Exatlón All Star, es nuestra querida Valeria Payén. La artemarcialista llegó a la final de la sexta temporada, por lo que fue parte de la edición más demandante de la historia.

Hace unas semanas dejó la aventura después de perder en el Duelo de Eliminación ante Jazmín Hernández, Rugby Girl. Fue en ese momento que lejos de República Dominicana decidió operarse de su rodilla tras una lesión que venía arrastrando.

Sin embargo, todo se tornó complicado y dramático, ya que la atleta sufrió un paro que la llevó a estar muerta durante unos minutos, así lo contó la propia Val en una transmisión en vivo que hizo desde la cuenta de Estephanie Solís.

Ante la preocupación de sus amigos y los miles de fans de Exatlón All Star, Payén dio a conocer su parte médico y agradeció a quienes le han mandado mensajes de apoyo.

En su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la cual aparece en su cama de hospital, la atleta roja señaló que su corazón resultó lastimado tras una reacción a la anestesia que le suministraron antes de su intervención quirúrgica.

Este fue el mensaje de Valeria Payén después de infarto durante operación

La atleta roja compartió: “Hola familia Exatlónica, amigos, conocidos y personas que estuvieron preguntando por mi y mi estado de salud. Ya vi casi todos sus mensajes y comentarios mandándome sus buenas vibras, buenos deseos y sus oraciones”.

“En efecto sí sufrí un paro. Al momento de ponerme la anestesia epidural que me bloquea la parte inferior del cuerpo, estaba bien, estaba viendo cómo me acomodaban para la cirugía de mi rodilla, de hecho estaba consciente y quería ver la operación. De la nada desperté con oxígeno creyendo que ya me habían operado y me comentan los médicos que no hicieron nada ni siquiera comenzaron porque mi corazón se habían parado y tardaron 2min en reanimarme”, dijo.

Y añadió: “Me sacaron de la sala de cirugía e inmediatamente se pusieron a hacerme estudios del corazón para descartar que no tuviera nada, lo cual a mí se me hacía bastante raro ya que nunca he sufrido ni padecido de ninguna enfermedad Gracias a Dios. También les comentaba a los doctores que siempre había tenido estudios de esfuerzo, electros y demás por mi deporte e incluso para ir a Exatlón se realizaron pruebas que si sufriera de algo no hubiera ni siquiera podido asistir”.

“Hoy después de esos dos días de angustia que pasé yo, pero más mi familia, tenemos el diagnóstico de los médicos. Mi corazón está bien, ahora un poco dañado por lo que tuvieron que hacer para reanimarme pero con los días vuelve a su normalidad. Entonces lo que sufrí fue un infarto miocardio debido a una REACCIÓN ADVERSA GRAVE A LA ANESTESIA SUMINISTRADA, ESTA MISMA LLAMADA BUPIVACAINA”, añadió.