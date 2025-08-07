Esta fue la carta de Bryan Skabeche que confirmó su romance con Lesslie Polinesia

En los últimos días, un tema que ha causado furor en redes sociales, es el supuesto noviazgo de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche. Y aunque esta historia habría terminado hace ya varios años, fue hasta hace poco que se confirmó que, efectivamente, los creadores de contenido estuvieron enamorados y hasta se dedicaban románticas cartas, incluyendo una que se hizo pública por descuido.

¿Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche fueron novios? La carta que comprobaría su amor

Toda la controversia sobre el pasado sentimental que uniría a Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche quedó expuesto luego de que se filtrara una carta, cuya fecha dataría de hace más de 10 años. Este documento fue descubierto por un internauta en la plataforma Prezi, en donde pudo acceder a la versión digital de esta dedicatoria que rememora buenos momentos de su historia.

Gracias a los datos más relevantes de esta carta fue que se descubrió que el flechazo entre los youtubers se habría dado en 2010, cuando ella tenía 14 años y él 15 años, tiempo en el que además eran compañeros de escuela. Otro detalle relevante, son los escritos donde Skabeche explica que aunque no siempre solía ser romántico, procuraba tener tiernos detalles con Lesslie para demostrarle su cariño.

Según los datos y fechas disponibles, la relación sentimental de Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche habría llegado a su fin en 2020, luego de una década juntos. Si bien nunca informaron su decisión, muchos de sus fanáticos se percataron cómo de un momento a otro se distanciaron, lo que reforzó estas teorías de que siempre hubo algo más entre ellos y que hoy están confirmadas.

¿Quiénes han sido las parejas de Lesslie Polinesia?

A pesar de que la vida sentimental de la influencer siempre ha causado gran curiosidad, Lesslie Polinesia ha preferido mantener al margen todo lo relacionado con sus parejas sentimentales. Es por esto que son pocos los detalles conocidos respecto a los hombres que la han conquistado a lo largo de sus 29 años.

Sin embargo, sí se supo sobre el romance que la integrante de “Los Polinesios” tuvo con Carlos Sánchez Cabrera, conocido en redes sociales como Kundavi. Este noviazgo habría durado poco más de un año, y si bien sus seguidores sabían que estaban juntos, en realidad procuraban ser cuidadosos con lo que compartían en redes sociales.