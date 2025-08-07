Él es la pareja que tuvo Lesslie Polinesia después de su relación con Bryan Skabeche

Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche están en el ojo del huracán luego de que se filtrara una carta de amor que confirmaría el romance que ambos vivieron en el pasado, cuando se rumoraba que eran pareja entre 2011 y 2020. Aunque en su momento nunca lo confirmaron públicamente, los fans sospechaban de su cercanía.

Se filtro una carta que le había hecho Bryan skabeche a Leslie hace un montón qué prácticamente confirma el hecho de que tuvieron una relación en el pasado pic.twitter.com/BZaHLHOW1n — caro✩🍙🎧 (@mincarou) August 2, 2025

Con el tiempo, ambos tomaron caminos distintos y encontraron el amor en otras personas. La integrante de “Los Polinesios” fue flechada por Kundavi, un misterioso hombre con quien se le ha visto en contadas ocasiones. Por su parte, el youtuber comenzó una relación con la también influencer Carolina Díaz, su actual pareja.

A pesar de que la filtración ha causado enojo y conmoción entre los fans de Lesslie —sobre todo por declaraciones pasadas en las que mencionó haber tenido una relación tóxica, sin revelar el nombre de su expareja—, Bryan Skabeche aseguró en Instagram que su relación fue respetuosa y que “acabaron en buenos términos” .

¿Quién es Kundavi, el novio de Lesslie Polinesia tras su relación con Bryan Skabeche?

Kundavi, cuyo nombre real es Carlos Sánchez Cabrera, es originario de Oaxaca y conocido por ser hijo de la reconocida chef Olga Cabrera, dueña del restaurante Tierra del Sol. Aunque se sabe poco de él, se caracteriza por mantener un perfil bajo en redes sociales y por no hacer apariciones públicas junto a Lesslie.

En abril de 2024 surgieron rumores de una supuesta infidelidad por parte de Kundavi. Las sospechas aumentaron tras una entrevista de Yordi Rosado con Lesslie, en la que evitó hablar sobre el padre de su hija, Alquimia.

A pesar de que dicha entrevista generó tendencia en redes, ni Lesslie ni su pareja confirmaron si seguían juntos o habían terminado su relación.

¿Qué reveló la carta de amor entre Lesslie Polinesia y Bryan Skabeche?

La carta, realizada en la plataforma Prezi y musicalizada con el tema “A Thousand Years” de Christina Perri, incluye fotografías de momentos compartidos por ambos y varios mensajes románticos. Uno de los más destacados dice: “Estoy pensando en ti las 24 horas del día, los 365 días durante 29 meses.”

Este material ha sido interpretado por los fans como una prueba contundente del romance que vivieron durante su juventud.

¿Cómo reaccionó Lesslie Polinesia a la filtración?

Luego de que la carta se hiciera viral, Lesslie compartió un mensaje en sus historias de Instagram. Aunque no mencionó directamente la polémica ni a su ex, envió una reflexión sobre el impacto de los comentarios negativos y pidió a sus seguidores enfocarse en “cuidar su luz” y seguir “el camino del amor”.