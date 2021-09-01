Exatlón: Ella es la bella novia de Antonio González, refuerzo de Guardianes.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores abrió sus puertas para integrar un nuevo refuerzo del equipo rojo. Se trata de Antonio González, jugador de baloncesto profesional que destacó en su primer día como competidor del reality show más demandante del planeta.

El colimense, de 24 años, presumió sus habilidades deportivas en el Duelo de los Enigmas, donde anotó múltiples puntos contra sus rivales de la causa azul.

El joven atleta es hermano de Ana Laura González, surfista que nos acompañó en la segunda temporada y representó con mucho orgullo al equipo de Famosos.

Toño González llegó como refuerzo en uno de los momentos claves de la contienda, ya que su equipo requiere motivación para ganar los próximos duelos.

Por si fuera poco, el colimense llegó inspirado por una bellísima mujer que presume en su cuenta oficial de Instagram.

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¿Quién es la mujer que robó el corazón de Antonio González?

Antonio González llegó a las tierras y playas de Exatlón inspirado por Mariel, una joven que gusta de practicar buceo, levantamiento de pesas y otras actividades al aire libre.

Al igual que el integrante de Guardianes, Mariel es amante del deporte, las olas del mar y broncear su piel bajo los rayos del sol.

La mujer cuenta con un poco más de 7 mil seguidores en Instagram, red social donde presume románticos momentos junto al nuevo refuerzo de Exatlón.

Fue la noche de ayer, cuando Mariel dedicó un romántico mensaje a Toño por haber debutado en las trepidantes tierras de República Dominicana.

“¡Estoy tan orgulloso de ti y lista para ver qué tan lejos llegarás! ¡Sé que lo harás increíble! Te amo muchísimo”, escribió la mujer en una foto que se llenó de buenos comentarios.

Mariel también es una viajera empedernida que comparte fotos de sus lugares favoritos. La bellísima joven ha viajador por Guadalajara, Mérida, Cozumel, Tulum, Cancún y otros paradisíacos sitios que publica en su cuenta de Instagram.

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