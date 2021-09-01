Exatlón: ¿Quiénes son los refuerzos de Guardianes y Conquistadores?

Las tierras y playas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores recibieron a dos poderosos refuerzos para mostrar sus habilidades deportivas en las tierras más trepidantes de la pantalla chica.

Un nuevo atleta se integra a Conquistadores tras la lesión de Fernando Stalla

Feroz batalla por Fortaleza con lesión aparatosa en Exatlón.

Se trata de Ricardo Arreola ‘El Loco’, quien llega para representar con orgullo la camiseta del equipo azul. Es practicante de artes marciales mixtas y está dispuesto a alcanzar la gloria en las tierras y playas más trepidantes de la televisión.

El atleta, de 41 años, es originario de Monterrey, Nuevo León, ciudad que presume con mucho orgullo en su cuenta oficial de Instagram.

Es en la red social de fotos y videos, donde ‘El Loco’ también comparte su gusto por el box y múltiples actividades al aire libre. Ricardo Arreola llega para imprimir pasión, energía y diversión a la competencia más demandante del planeta.

El atleta llega en sustitución de Fernando Stalla, quien abandonó Exatlón por una lesión en la tibia.

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¿Quién es el refuerzo que se integra al equipo de los Guardianes?

Los Guardianes también recibieron una gran sorpresa que los dejó con la boca abierta, ya que Antonio González Velasco llegó para ser un líder de la causa roja.

El atleta, de 24 años, es originario de Colima, lugar donde ha obtenido múltiples logros como el Campeonato Nacional de la Liga Universitaria.

Reside en paradisíacas tierras colimenses, donde practica su deporte favorito que es el baloncesto.

Antonio González es amante de pasar sus días en las olas del mar, donde no duda en llevar una tabla de surf para practicar.

El nuevo integrante del equipo rojo promete imprimir mucha adrenalina en cada una de sus carreras. El colimense está listo para demostrar que merece un sólido lugar en las tierras y playas de Exatlón.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores comienza a sacar el lado más poderoso de tus atletas favoritos. Hombres y mujeres han refrendado que son figuras dignas de competir en el reality show más exigente del planeta. Únete a la conversación con el hashtag #JuegoDeEnigmas.

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