Exatlón: Castigo al equipo de Guardianes deja grandes memes.

Exatlón: Guardianes vs Conquistadores comenzó a sacar el lado más competitivo de tus atletas favoritos, quienes se enfrentaron en un cardíaco duelo por la fortaleza el día de ayer.

Conquistadores abandonaron la cabaña y se instalaron en la fortaleza

El equipo rojo defendió la villa con mucho esfuerzo; sin embargo, la causa azul demostró su supremacía en las tierras más demandantes de la pantalla chica.

Y es que, el equipo de los Conquistadores, dominó el marcador hasta quedarse con su primera victoria por la fortaleza en lo que va de la temporada.

El equipo azul llegó a las comodidades de la villa para disfrutar de una maravillosa estadía y descansar para vencer a sus rivales.

Osirys, David Juárez, Koke, Duggan, Macky, Sol Cortés y otros atletas se dijeron dichosos por ganar su primera batalla por la fortaleza en la quinta edición de Exatlón.

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Guardianes enfrenta su primera noche en campamento

Mientras que los Conquistadores disfrutaron de las comodidades de la fortaleza, los Guardianes pasaron su primera noche en el campamento.

Por si fuera poco, el equipo rojo tuvo que enfrentar un castigo antes de abrir las puertas de la cabaña. Mujeres y hombres se unieron para descifrar unas serie de acertijos relacionados a los antiguos atletas de Exatlón.

Los Guardianes adivinaron cuántos atletas olímpicos pasaron por las tierras de Exatlón, cuántos hermanos pisaron juntos las tierras más exigentes de la pantalla chica y otras preguntas que pusieron a pensar a todo el equipo.

Llamó la atención que el equipo rojo tuvo gran dificultad para pasar la prueba, ya que pensaron con detenimiento las capciosas preguntas para ingresar a la cabaña.

Pese a todo, Yahir Ocampo, Alex Alpuche, Yeye, Alely y otros integrantes de la causa roja se adaptaron a las exigencias del campamento después de vivir casi dos semanas en las comodidades de la villa.

Las reacciones por parte de los internautas se hicieron presentes, ya que las redes sociales se inundaron con divertido memes bajo el hashtag #JuegoDeEnigmas.

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Los rojos tratando de responder las preguntas, los amo mucho<3#JuegoDeEnigmas pic.twitter.com/dfC1WPariA — Angy✨ (@xngy_) September 1, 2021

Cómo que Jahir se olvidó de mi poderosísima Carolina Mendoza, dos veces olímpica? #JuegoDeEnigmas pic.twitter.com/bMdZph9uZh — Vero🥥 (@_evestan) September 1, 2021

¿Cómo se les olvidaron Ernesto y Aris?#JuegoDeEnigmas pic.twitter.com/Hv0erMgWpV — 𝑨 𝒆́𝒍 𝒏𝒐 𝒍𝒆 𝒈𝒖𝒔𝒕𝒂𝒔, 𝑻𝒐𝒏𝒕𝒂 (@NoGustasTonta) September 1, 2021