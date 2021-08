Exatlón: Aristeo Cázares y Caro Mendoza terminan su relación. (VIDEO)

Aristeo Cázares y Caro Mendoza de Exatlón México terminaron su relación amorosa. La clavadista confesó que ambos se encuentran en etapas diferentes de sus vidas.

La atleta olímpica y el ganador de la segunda temporada del reality show más demandante ya no son pareja, pues Carolina Mendoza confirmó su soltería en TikTok.

Y es que, Sunshine, colgó un video en la mencionada red social donde aparece realizando una tendencia que sirve para responder preguntas, en la cual se realiza un juego con las manos. Adicionalmente, la atleta de alto rendimiento explicó las razones por las cuales separaron sus caminos.

“Aclarando sus dudas... No tengo una relación por el momento, No, no regresé ni quiero regresar con mi ex (miami). Somos amigos y me llevo bien con mis exs, Aris y yo estamos bien... es un caballero y un buen hombre, estamos en etapas diferentes y proyectos distintos... todo cool”, explicó en el visual.

Aristeo también dejó entrever el rompimiento

Aristeo Cazares publicó un tuit que levantó las sospechas de la ruptura, “soy un alma libre colegas”, pero después lo borró. Casi de manera inmediata sus seguidores le cuestiionaron de su relación con Carolina.

Por si fuera poco, los fans de la pareja resaltaron que Caro Sunshine dejó de seguir a Aristeo en Instagram y además había borrado las fotografías con él.

