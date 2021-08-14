Exatlón: Ernesto Cázares presume que será papá con emotiva FOTO.

Ernesto Cázares de Exatlón México presume que será papá con una emotiva foto. Nuestro querido atleta está muy emocionado con la llegada de su primogénito al mundo.

El practicante de parkour está feliz por el hijo que espera con María Robles, por lo que usó su cuenta personal de Instagram para compartir una publicación en la cual expresa con una imagen y palabras todo su sentir actual.

"Sigues guardadit@ en la pancita, te espero con tanto amor. Se que llegarás a darnos luz, fuerza y alegrías, los que piensan que un bebé arruina tu vida están equivocados, te da motivos y energía para seguir luchando día a día , esta sensación que siento ahora nunca la había sentido, mi cachorr@ te amo y aún no llegas", escribió como pie de foto el también cantante.

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Ernesto Cázares luce una paternidad muy fashion

En la instantánea que publicó en Instagram, Ernesto Cázares luce una trusa en color blanco, dejando ver su espectacular anatomía, consecuencia de los duros entrenamientos a los que se somete. Su pareja usa un coordinado de panty y bra a juego en el mismo tono y de la misma famosa marca de ropa internacional.

Sin duda alguna, ambos lucen muy felices en la imagen donde se aprecia su gusto compartido por la llegada de su bebé y la moda.

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