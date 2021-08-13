Exatlón: Ellos son los 22 atletas de Guardianes vs Conquistadores.

Ellos son los 22 atletas de Guardianes vs Conquistadores en Exatlón México. Esta es la lista oficial de atletas de alto rendimiento que buscan dejar huella en las playas y tierras más demandantes.

Por fin llegó el esperado día para todos los amantes de nuestro reality show deportivo, será este lunes 16 de agosto en punto de las 7:30 pm por Azteca UNO cuando la esperada quinta temporada arranque.

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¿Quiénes son los atletas de Conquistadores?

Los participantes que formarán parte del equipo azul son Macky González, Ximena Duggan, David Juárez 'La Bestia', Fernando Stalla, Tanya Nuñez, Yareli Arguijo, Enrique Guerrero, Osirys Escobedo, Ramiro Garza, Jonathan García y Marysol Cortés

¿Quiénes son los atletas de Guardianes?

Esta vez el equipo rojo estará conformado por Nataly Gutiérrez, Daniel Vargas, Jahir Ocampo, Briseida Acosta, Alan Mendoza, María Marcela Pérez, Alely Hernández, Estephanie Solís, Alex Alpuche, Mario Orozco y Dulce Miranda.

De nueva cuenta, Antonio Rosique será el presentador del reality show en las playas y tierras más demandantes de República Dominicana, será el encargado de transmitirnos todo lo que acontezca con nuestros queridos participantes de Exatlón México en cada prueba, en cada expulsión y en cada día de dura sobrevivencia en la competencia.

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