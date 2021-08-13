Exatlón: ¿Qué participantes regresan a esta quinta temporada?

Todo está listo para sintonizar la quinta temporada de Exatlón el próximo lunes 16 de agosto en punto de las 7:30pm por nuestra señal de Azteca UNO.

Por si fuera poco, antiguos participantes regresan para refrendar su lugar en las trepidantes tierras y playas de República Dominicana.

Macky González

Una de las sorpresas de la quinta edición de Exatlón es Macky González, quien se une al equipo de Conquistadores para vencer a sus rivales.

La querida atleta atleta debutó en Exatlón desde la primera temporada, donde se enfrentó en la Gran Final con Ernesto Cázares.

Macky llega una vez más para conquistar las playas que le aseguraron el éxito hace algunos años.

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Marysol Cortés

La también conocida como Sol, prepara su regreso a las playas más trepidantes de la pantalla chica. La querida futbolista está dispuesta a representar de nueva cuenta al poderoso equipo azul.

Millones de fanáticos ya comienzan a mandar sus mejores vibras a una de las tapatías más queridas de nuestro programa deportivo.

David Juárez 'La Bestia'

David Juárez es otro atleta que se incorpora a la temporada de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores. El querido gimnasta vuelve para terminar las cosas pendientes que dejó en la cuarta edición.

Y es que, La Bestia salió de la cuarta temporada de Exatlón debido a una lesión en la muñeca; sin embargo, el yucateco está listo para dejar el corazón en República Dominicana una vez más.

Jahir Ocampo

El querido clavadista no tiene miedo a enfrentarse a otros poderosos atletas con la camiseta roja de Guardianes. Jahir Ocampo, de 31 años, regresa a Exatlón tras formar parte de la segunda temporada junto a Aristeo Cázares, Pato Araujo, Javi Márquez y muchos otros más.

Alely Hernández

La bellísima esgrimista también se convirtió en una de las más queridas desde la segunda temporada de Exatlón; sin embargo, regresó a Guardianes vs Conquistadores para presumir sus habilidades deportivas.

La tapatía, de 32 años, se une al equipo de Guardianes para vencer a cada uno de sus rivales del equipo azul.

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