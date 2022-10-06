Exatlón: El atleta que provocó el primer problema en el equipo rojo.

Exatlón ha dejado ver el talento de todos los atletas en su semana de estreno, aunque los televidentes también han sido testigo de las primeras rivalidades entre los participantes.

Aunque algunos atletas se han adaptado rápidamente a las tierras y playas de Exatlón, otros concursantes han tenido ciertos problemas para convivir.

Tal es el caso de Josué Menéndez, quien se ha mostrado muy apartado de todos los integrantes de Famosos. El lanzador de jabalina se siente frustrado por no correr uno de los circuitos en excelencia y haber tenido ligeras fallas.

Los atletas rojos le hicieron saber sus fallas a Josué, quien se lo tomó personal y dejó claro que no le gusta ser corregido. El atleta veracruzano confesó a las cámaras de nuestro programa que es difícil adaptarse al reality show más exigente del planeta.

"Creo que se molestaron porque hice una acción que nos llevó más tiempo. En lo mental y lo psicológico me estoy adaptando, en exigirme un poco más y ser más paciente. ¿Cómo va mi proceso de adaptación? Es algo extremadamente nuevo para mí", dijo el atleta rojo a las cámaras de Exatlón.

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Famosos intentan resolver sus diferencias con Josué

Todos los atletas se reunieron en la Barraca Metálica para resolver sus diferencias, adelantando que solo buscan dejar las cosas claras y no alejar a ningún atleta del equipo.

"No le queremos causar daño a ninguno de los integrantes, lo que queremos es unirnos como familia", dijo Dariana, quien fue la primera en buscar a Josué para resolver sus diferencias.

Todos los participantes de Famosos consideran que es necesario hablar de los errores que se cometen en los circuitos, pero no es para hacer sentir mal a alguien. Por su parte, el lanzador de jabalina deja claro que le cuesta aceptar las críticas constructivas sin tomárselas personales.

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