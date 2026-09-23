Cómo hacer tu propia calabaza de Halloween: paso a paso para crear una tenebrosa lámpara

La clásica calabaza tallada puede convertirse en el detalle perfecto para decorar tu casa durante Halloween. El procedimiento consiste en vaciarla, dibujarle un rostro y abrir los espacios por donde saldrá la luz.

El siguiente método sigue la técnica mostrada en el video que te mostramos a continuación; también recomienda utilizar una calabaza adecuada para decorar y retirar su interior antes de tallarla.

¿Qué necesitas?

1 calabaza de Halloween

1 cuchillo firme y bien afilado

1 cuchara grande

1 marcador

1 recipiente o bolsa para los residuos

1 vela LED o luz pequeña

Paso 1. Prepara la calabaza

Coloca la calabaza sobre una superficie estable y limpia. Antes de comenzar, asegúrate de que no tenga golpes importantes y que pueda mantenerse firme sin moverse.

Si vas a utilizar un cuchillo, lo más importante es trabajar con cuidado y mantenerlo siempre alejado de las manos.

Paso 2. Corta la parte superior

Con el cuchillo, realiza un corte circular alrededor del tallo para crear una especie de tapa.

Haz el corte ligeramente inclinado hacia el centro. De esta manera, la tapa tendrá un borde que permitirá colocarla nuevamente sobre la calabaza sin que se caiga con facilidad.

Retira la parte superior y déjala a un lado.

Paso 3. Vacía el interior

Ahora utiliza una cuchara para retirar las semillas y las fibras que se encuentran dentro.

Raspa las paredes interiores hasta eliminar la mayor cantidad posible de pulpa. No necesitas dejar la calabaza completamente lisa, pero sí conviene retirar suficiente material para que quede espacio para colocar la luz.

Guarda las semillas si quieres aprovecharlas después en alguna receta.

Paso 4. Dibuja el rostro

Antes de comenzar a cortar, utiliza un marcador para dibujar los ojos, la nariz y la boca.

Puedes hacer el clásico rostro con ojos triangulares y una sonrisa llena de dientes o crear un diseño más sencillo. Lo importante es dejar suficiente espacio entre cada figura para evitar que la cáscara se debilite.

Este paso también te permite corregir el diseño antes de utilizar el cuchillo.

Paso 5. Talla la calabaza

Sigue las líneas que dibujaste y corta cuidadosamente cada parte.

Retira los trozos de cáscara desde el interior para que los bordes queden lo más limpios posible. Si alguna zona resulta demasiado gruesa, puedes rasparla nuevamente desde dentro.

No necesitas hacer cortes perfectos: las pequeñas irregularidades pueden darle un aspecto más inquietante al rostro.

Paso 6. Coloca la luz

Una vez terminada la cara, limpia los restos que hayan quedado en el interior.

Para convertirla en lámpara, coloca dentro una vela LED o una pequeña luz eléctrica. Esta opción evita tener una llama encendida dentro de la calabaza y facilita su uso como decoración.

Apaga las luces de la habitación y notarás cómo el rostro comienza a destacar desde el interior.

Paso 7. Coloca nuevamente la tapa

Finalmente, vuelve a poner la parte superior de la calabaza.

Si quieres darle un aspecto todavía más tenebroso, puedes colocarla sobre una bandeja oscura, rodearla con hojas secas o añadir otros elementos de decoración de Halloween.

¿Cuál es el origen de la calabaza de Halloween?

La tradición de tallar calabazas forma parte de las celebraciones de Halloween y la imagen de la calabaza iluminada se ha convertido en uno de sus símbolos más reconocibles. De acuerdo con la BBC tiene su origen en una antigua leyenda irlandesa sobre “Stingy Jack” (Jack el Tacaño).

La historia cuenta que Jack engañó al diablo y, al morir, no pudo entrar ni al cielo ni al infierno; quedó condenado a vagar con una brasa dentro de un nabo ahuecado para iluminar su camino. Los irlandeses comenzaron a tallar nabos y otros vegetales para representar a este personaje. Con la llegada de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos, la tradición evolucionó y la calabaza terminó sustituyendo al nabo porque era más abundante y fácil de tallar.

Dónde poner la calabaza de Halloween

Una vez terminada, puedes colocar la calabaza de Halloween en la entrada de la casa, sobre una mesa auxiliar, junto a otras decoraciones o en una ventana para que el rostro iluminado pueda verse desde el exterior.

Pon la calabaza de Halloween en la entrada de la casa.|CANVA

Si la colocas afuera, procura mantenerla en un lugar protegido de la lluvia y de la humedad. Y si utilizas una luz, es preferible elegir una opción LED para evitar riesgos relacionados con una llama abierta.

Así tendrás una decoración sencilla, económica y hecha por ti para darle a cualquier rincón de la casa un toque más tenebroso durante Halloween.