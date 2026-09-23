Qué hacer con los retazos de tela que no usas: reutílizalos y crea unos bonitos trapos de cocina

Los retazos de tela que ya no utilizas pueden transformarse en bonitos y funcionales trapos de cocina, una alternativa sencilla para darles una segunda vida. Con algunos trozos de algodón, tijeras, hilo y una máquina de coser o aguja, es posible crear paños reutilizables para secar las manos, limpiar superficies o manipular utensilios.

“¿Qué voy a tener miedo de que salga algo?” Edith Márquez habla sobre la nueva serie de Timbiriche

Además de evitar que las telas terminen en la basura, esta manualidad permite combinar colores, estampados y texturas para conseguir accesorios que se adapten a la decoración de la cocina. Pero es importante elegir materiales adecuados y mantener una correcta higiene para que los trapos puedan utilizarse de forma segura.

DIY: ¿Cómo hacer trapos de cocina con retazos de tela?Materiales necesarios:

Retazos de tela: preferentemente de algodón, franela o tejidos absorbentes.

preferentemente de algodón, franela o tejidos absorbentes. Tijeras

Hilo y aguja o máquina de coser

Cinta métrica y alfileres

Paso a paso:

Selecciona y lava las telas: revisa que no tengan manchas, humedad ni daños. Lávalas antes de utilizarlas. Corta las piezas: crea cuadrados o rectángulos del tamaño que prefieras, procurando que los bordes queden parejos. Une varias capas: si la tela es demasiado fina, coloca dos piezas juntas para mejorar la resistencia y la capacidad de absorción. Cose los bordes: realiza una costura alrededor de todo el paño para evitar que se deshilache. Personaliza el diseño: combina estampados, añade una pequeña tira de tela para colgarlo o utiliza retazos de diferentes colores.

¿Cómo cuidar los trapos de cocina hechos con retazos de tela reutilizados?

Para prolongar la vida útil de los paños y reducir la acumulación de bacterias, es fundamental mantenerlos limpios y completamente secos entre usos.



Lávalos con frecuencia: cambia los trapos cuando estén húmedos, sucios o tengan contacto con restos de alimentos.

cambia los trapos cuando estén húmedos, sucios o tengan contacto con restos de alimentos. Sécalos por completo: evita dejarlos amontonados o mojados, ya que la humedad favorece la proliferación de microorganismos.

evita dejarlos amontonados o mojados, ya que la humedad favorece la proliferación de microorganismos. Separa los usos: utiliza paños diferentes para secar las manos, limpiar superficies y manipular alimentos.

utiliza paños diferentes para secar las manos, limpiar superficies y manipular alimentos. Revisa el estado de la tela: reemplaza los trapos que presenten mal olor persistente, moho o deterioro.

Reutilizar retazos de tela para fabricar trapos de cocina es una propuesta económica y sostenible que combina creatividad y funcionalidad. Con pocos materiales, es posible reducir desperdicios y crear accesorios útiles para el hogar.