Cuántas veces a la semana debes comer sardinas para mejorar la salud cardiovascular

Comer sardinas entre 2 y 3 veces por semana, como parte de una alimentación equilibrada y variada, puede contribuir al cuidado de la salud cardiovascular. Esta frecuencia se relaciona con las recomendaciones de organismos como la Asociación Estadounidense del Corazón (American Heart Association, AHA).

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Las sardinas se encuentran entre los pescados azules que pueden formar parte de una dieta orientada a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Su aporte de ácido eicosapentaenoico (EPA) y ácido docosahexaenoico (DHA), además de proteínas y vitamina B12, las convierte en una alternativa nutritiva.

¿Por qué comer sardinas puede beneficiar al corazón?

Las sardinas contienen ácidos grasos omega-3 de cadena larga, principalmente EPA y DHA, que participan en diferentes procesos del organismo. De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Corazón, el consumo habitual de pescado puede contribuir a una alimentación asociada con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Estos son los nutrientes y características de las sardinas que pueden favorecer la salud:



Ácidos grasos omega-3: contribuyen al funcionamiento normal del organismo y participan en la regulación de procesos relacionados con la inflamación y los triglicéridos. Sus efectos dependen de la cantidad consumida y del estado general de salud.

contribuyen al funcionamiento normal del organismo y participan en la regulación de procesos relacionados con la inflamación y los triglicéridos. Sus efectos dependen de la cantidad consumida y del estado general de salud. Proteínas de buena calidad: ayudan al mantenimiento de la masa muscular y favorecen la saciedad, especialmente cuando forman parte de comidas equilibradas.

ayudan al mantenimiento de la masa muscular y favorecen la saciedad, especialmente cuando forman parte de comidas equilibradas. Vitamina B12: es necesaria para el funcionamiento del sistema nervioso y la formación normal de los glóbulos rojos.

es necesaria para el funcionamiento del sistema nervioso y la formación normal de los glóbulos rojos. Menor exposición al mercurio en comparación con algunos pescados grandes: la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) incluye las sardinas entre las opciones de pescado con bajo contenido de mercurio, aunque las recomendaciones concretas deben considerar el país de origen, la variedad y las condiciones de consumo.

¿Cómo incorporar sardinas a la alimentación semanal de forma saludable?

La frecuencia recomendada debe entenderse como una orientación general. La AHA aconseja consumir 2 porciones de pescado por semana, con una porción aproximada de 100 gramos cocidos. Pero las necesidades pueden variar según la edad, el estado de salud, el gasto energético y las indicaciones de un nutricionista o médico.

Para incluir sardinas en la dieta sin aumentar innecesariamente el consumo de sodio o grasas poco saludables, es conveniente prestar atención a su presentación y preparación.



Elegir sardinas frescas o enlatadas con bajo contenido de sodio: las conservas pueden ser prácticas, pero es importante revisar la etiqueta nutricional y comparar las opciones disponibles.

las conservas pueden ser prácticas, pero es importante revisar la etiqueta nutricional y comparar las opciones disponibles. Preferir preparaciones al horno, a la plancha o al natural: estas alternativas permiten evitar el exceso de aceite utilizado en algunas frituras.

estas alternativas permiten evitar el exceso de aceite utilizado en algunas frituras. Acompañarlas con alimentos ricos en fibra: una ensalada, verduras cocidas, legumbres o cereales integrales pueden completar una comida equilibrada.

una ensalada, verduras cocidas, legumbres o cereales integrales pueden completar una comida equilibrada. Controlar las porciones: consumir sardinas varias veces por semana no implica comer cantidades excesivas en cada ocasión. La variedad alimentaria sigue siendo fundamental.

consumir sardinas varias veces por semana no implica comer cantidades excesivas en cada ocasión. La variedad alimentaria sigue siendo fundamental. Revisar las necesidades individuales: las personas que deben controlar el sodio, tienen enfermedades renales o presentan otras condiciones médicas deberían consultar con un profesional antes de modificar de manera importante su alimentación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de mantener una dieta variada y equilibrada para reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles, entre ellas las cardiovasculares. En este contexto, las sardinas pueden ser parte de una estrategia alimentaria saludable.