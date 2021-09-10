Exatlón: Batalla por la Fortaleza y Supervivencia deja grandes memes.

Este jueves de supervivencia nos dio varias sorpresas, pues los Guardianes recuperaron la fortaleza y regresaron a victoriosos a la villa, derrotando al equipo azul que se resistía a dejarla.

Con un marcador con notable diferencia, esta vez cada uno de los integrantes del equipo rojo demostraron su fuerza, por lo que disfrutarán de beneficios que los hará estar frescos, bien alimentados, descansados y absolutamente listos para las duras pruebas.

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La Mina del Exatlón fue uno de los más fuertes circuitos a los que los deportistas de alto rendimiento se enfrentaron en el reality show más demandante que se graba en República Dominicana.

Los memes de este jueves fueron memorables

Los Guardianes también ganaron la Supervivencia y tiñeron esta noche de rojo inesperadamente, así que ese hecho dio origen a memorables y divertidos memes.

ya van tres días seguidos totalmente rojos#JuevesDeSupervivenciapic.twitter.com/3fMHxWJ9HD — grecia ☆ (@aristeobrave) September 10, 2021

¿David? es la persona menos problemática que existe en exatlón, con tal de no armar alboroto se quedó callado 👏👏#JuevesDeSupervivencia pic.twitter.com/vpShNlA6KR — Alexa 🦋 (@Maaarrmmaa) September 10, 2021

Lo único bueno de Hoy fue qué Macky Siendo La Protagonista #JuevesDeSupervivencia pic.twitter.com/Tmab5vOk5r — AlejandraPuente (@AleKika25) September 10, 2021

Otra temática que destacó en las divertidad imágenes fue un unánime apoyo a Macky González, conn quien los fanáticos del programa han logrado conectar muy bien desde la otra temporada en la que estuvo presente.