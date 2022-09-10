¿Cuándo es el Gran Estreno de la nueva temporada de Exatlón?

Una nueva historia está a punto de escribirse en las tierras y playas de Exatlón, pues regresa la competencia más demandante y esta vez con más exigencia, acción y adrenalina.

Nuevos atletas se darán cita en las playas de Exatlón para unirse a los equipos rojo y azul. Una nueva generación de atletas está por llegar y hacer vibrar a todo México con su poder.

Luego del campeonato de Koke Guerrero en Exatlón: All Star, nuestras tierras buscan al nuevo campeón o campeona de la competencia deportiva más demandante del planeta.

"Volvemos al lugar donde se escriben las grandes historias, justo ahí donde nacen las leyendas", declaró Antonio Rosique sobre esta nueva temporada para después agregar "volvemos a ese lugar donde se vive con exigencia día tras día, desatando pasiones con una rivalidad que se pinta de rojo y azul".

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¿Cuándo es el estreno de la nueva temporada de Exatlón?

Nuevos atletas están a punto de escribir una maravillosa historia en el Gran Estreno de Exatlón el lunes 3 de octubre por nuestra señal de Azteca UNO. No te pierdas nuestras redes sociales para descubrir más detalles.

Una nueva generación de hombres y mujeres está a punto de llegar a nuestro exitoso reality show con nuevas dinámicas que harán vibrar a todos los televidentes.

Hombres y mujeres debutarán en el nivel más competitivo, pues muy pronto volveremos a vivir la experiencia deportiva más demandante.

Diferentes atletas de diversas disciplinas se pondrán las camisetas rojas y azules para cumplir su sueño, así como para escribir su propia historia en Exatlón México.

No te pierdas el Gran Estreno de Exatlón México el lunes 3 de octubre por nuestra señal de Azteca UNO. Manténte atento a nuestras redes sociales para conocer más detalles de esta nueva historia que está por escribirse.

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