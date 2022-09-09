Exatlón: Esto es lo que se verá en la nueva temporada. (VIDEO)

Una nueva generación de atletas está a punto de llegar a Exatlón, nuestro exitoso reality show con nuevas dinámicas que harán vibrar a otra generación para llevarla a un nivel más competitivo.

Muy pronto volveremos a vivir la experiencia deportiva más demandante, así que dentro de poco daremos a conocer a la nueva generación de atletas rojos y azules que competirán.

Luego del reciente triunfo de Koke Guerrero en Exatlón: All Star, la competencia deportiva más colosal está de regreso para escribir una nueva historia. Manténte atento a nuestras redes sociales de Exatlón para conocer las sorpresas que tenemos preparadas.

A tráves de nuestras plataformas digitales, nuestro querido Antonio Rosique dio un adelanto de lo que se espera en la nueva temporada de Exatlón.

"Una nueva generación se prepara para ponerse a prueba en las tierras y playas de Exatlón. De ahí sacaré a los mejores que podrán forjar una nueva historia. Te espero en la nueva temporada de Exatlón. Invéntate un futuro que ames", expresó en Instagram.

Diferentes atletas se pondrán las camisetas rojas y azules para cumplir su sueño, así como para escribir su propia historia en el reality deportivo más exigente del planeta.

Te puede interesar: VIDEO: Evelyn reaparece de esta manera tras su salida de Exatlón.

Una nueva temporada te hará vibrar en Exatlón México

Hombres y mujeres llegarán a Exatlón México para escribir una nueva historia, pues querrán seguir los pasos de Mati, Heliud, Evelyn, Aristeo, Koke, Casandra y más atletas para convertirse en leyendas.

Recordemos que hace unos meses, Exatlón: All Star reunió a los atletas más sobresalientes de ediciones anteriores, por lo que se vivieron impresionantes duelos.

Koke Guerrero se convirtió en el absoluto ganador de aquella edición, misma que fue sintonizada por miles de televidentes en casa. Manténte atento a nuestras redes sociales para conocer más detalles de esta nueva historia que está por escribirse.

También te puede interesar:Evelyn Guijarro presume su envidiable físico con tremendo atuendo.