Exatlón: Ellos son los primeros atletas confirmados para la nueva temporada.

Una nueva temporada del Exatlón México está por comenzar y con ella una nueva generación de atletas, así como nuevas dinámicas y circuitos que nos harán vibrar y nos pondrán los pelos de punta.

A partir del próximo lunes 3 de octubre en punto de las 19:30 horas volveremos a disfrutar del Exatlón México después de que Koke Guerrero se alzara como el gran vencedor en la edición All Star. Mantente al pendiente de las redes sociales del reality deportivo para conocer las sorpresas que te tenemos preparadas.

Se revela el tráiler oficial

Hace unos días se reveló el primer tráiler oficial de lo que será la nueva temporada del reality deportivo más demandante de la historia, donde lo que llamó la atención fue que de fondo se alcanzó a escuchar la voz de nuestro querido Antonio Rosique, la máxima autoridad de esta gran aventura. Y es que ha sido clave para el éxito de este reality deportivo que se caracteriza por la pasión y entrega de sus participantes.

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A tráves de nuestras plataformas digitales, nuestro querido Antonio Rosique dio un adelanto de lo que se espera en la nueva temporada de Exatlón.

“Una nueva generación se prepara para ponerse a prueba en las tierras y playas de Exatlón. De ahí sacaré a los mejores que podrán forjar una nueva historia. Te espero en la nueva temporada de Exatlón. Invéntate un futuro que ames”, expresó en Instagram.

¿Cuándo inicia la nueva temporada del Exatlón México? Una nueva temporada está por comenzar el próximo lunes 3 de octubre en punto de las 19:30 horas y pronto conoceremos al nuevo campeón después de ver a Ernesto Cázares, Aristeo Cázares, Aidee Hernández, Mati Álvarez, Heliud Pulido, Pato Araujo, Koke Guerrero y Marysol Cortés levantar el título.

¿Quiénes son los atletas confirmados?

Hasta el momento solo hay dos atletas confirmados, por el equipo azul, Fogel Farid Negrete, quien sin duda alguna será uno de los deportistas a vencer en la sexta temporada, ya que se trata de un atleta de atletismo de 400 metros que ha ganado un par de preseas nacionales y que viene a dar el todo por el todo para convertirse en el nuevo campeón del Exatlón México.

Él es 𝗙𝗢𝗚𝗘𝗟 𝗡𝗘𝗚𝗥𝗘𝗧𝗘 y llega a las playas y tierras del Exatlón para iniciar una nueva historia. 👊🏻 🌴 Ya queremos verlo en acción en los circuitos, dándolo todo por su equipo azul. 🔵



¡𝗚𝗥𝗔𝗡 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗢, lunes 26 de septiembre a las 7:30 p.m. por @AztecaUNO!📺 pic.twitter.com/bbCK016prx — Exatlón México (@ExatlonMx) September 11, 2022

Josué Menéndez Bejarano es el primer atleta confirmado para el equipo rojo. Se desempeña como entrenador personal y preparador físico. También es un atleta especializado en lanzamiento de jabalina y dará lo mejor de sí para escribir su nombre con letras de oro.