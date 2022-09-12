ÚLTIMA HORA: Confirman a dos atletas más para la nueva temporada de Exatlón.

Exatlón está de vuelta para hacer vibrar a todos nuestros televidentes y fanáticos. Nuevas dinámicas y atletas llegarán a la justa deportiva más demandante del planeta: más exigencia, acción y adrenalina serán parte del día a día de los participantes.

Vuelve la competencia más demandante del planeta lunes 3 de octubre por nuestra señal de Azteca UNO.

Luego del triunfo de Koke Guerrero en Exatlón: All Star, la competencia favorita de millones de mexicanos se prepara para recibir al nuevo campeón o campeona de esta edición.

Nuestro reality show contará con la participación de Josué Menéndez, veracruzano de 32 años especializado en lanzamiento de jabalina. También llegará Fogel Negrete, joven especializado en atletismo y oriundo de Michocacán de 22 años de edad.

Por si fuera poco, Exatlón también se engalana con la presencia de dos atletas confirmadas en las horas anteriores. Se trata de dos talentosas mujeres que se unen a los equipos rojo y azul, respectivamente.

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¿Quiénes son las dos nuevas atletas de Exatlón?

Dariana García se pone la camiseta roja para unirse a las tierras y playas de Exatlón. Esta mujer tiene 22 años de edad y se ha forjado en la disciplina del atletismo. Originaria de la Ciudad de México, esta concursante está dispuesta a demostrar su fuerza y velocidad durante la experiencia colosal.

Andrea Medina es otra atleta confirmada para debutar en Exatlón. Se trata de una tapatía de 30 años de edad, especializada en básquetbol que se pondrá la playera azul para defenderla hasta el final.

No te pierdas el Gran Estreno de Exatlón el lunes 3 de octubre por nuestra señal de Azteca UNO, la casa de los grandes eventos.

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