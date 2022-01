Exatlón: Duggan envía indirecta a Guardianes.

La final de la quinta temporada de Exatlón se acerca, por lo que cada triunfo se vuelve fundamental para seguir dentro de la competencia, además de que las medallas comienzan a tomar más importancia.

Muestra de ello fue el domingo pasado cuando Mariana tenía una sola vida y su equipo, los Conquistadores, le dieron una que tenían, lo cual cambió por completo el rumbo de la competencia, pues obtuvo su permanencia en las tierras y playas más demandantes.

Ximena Duggan recordó ese momento y habló sobre la polémica que puede ocasionar la decisión de darle la medalla a un integrante de su equipo.

“Sinceramente muero por una medalla de esas, la he luchado muchas veces, me he quedado cerca varias veces. La vez pasada no pude competir, porque no me sentía nada bien… Hoy voy a darlo todo como siempre, espero tener la oportunidad de tener esa medalla, para que me dé más posibilidades de llegar más lejos”, externó.

El poder de una medalla transferible

Los Conquistadores ya conocen el valor de tener una medalla transferible, pues gracias a ello el fin de semana lograron mantenerse todos unidos una semana más.





“Definitivamente lo que pasó con Mariana fue algo que me impresionó bastante, esa vida que se le otorgó a Mariana la levantó muchísimo, por eso es muy importante tenerla”, subrayó.

Duggan también habló sobre la importancia de saber a quién darla para evitar tener conflictos como equipo.

“Puede ser un poco complicado, porque puede haber malentendidos, pero por lo menos en el equipo azul hemos sido muy claros con las vidas y las medallas transferibles. Aquí creo que nadie se toma nada personal, porque es un juego y creo que todos lo tenemos muy claro”, finalizó causando un gran impacto en redes sociales por la clara indirecta a sus oponentes.