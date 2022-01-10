Macky González confirma su participación para Exatlón: ALL STAR.

En los últimos años, Exatlón se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión mexicana, pues su éxito ha conquistado a millones de mexicanos que cada noche sintonizan la emocionante competencia.

Tras cinco temporadas de emocionantes circuitos, la máxima autoridad Antonio Rosique anunció la llegada de la primera emisión de Exatlón: ALL STAR.

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Exatlón: ALL STAR cuenta con solo 20 participantes y un solo ganador. Solo se puede acceder por invitación y para ello se tiene que ser ganador o finalista de alguna de las temporadas anteriores de Exatlón, lo que ha enloquecido a los fans, pues bajo ese formato se asegura el más alto nivel de competencia y la oportunidad de ver nuevamente a los atletas que lo conquistaron en el pasado.

Macky González confirma su participación en Exatlón: ALL STAR

Varios de los atletas invitados ya han confirmado su participación en la justa de las estrellas, entre las que se encuentran Heliud Pulido, Pato Araujo, Aristeo Cázares, Mati Álvarez, Javi Márquez y Evelyn Guijarro.

Una de las últimas en confirmar su participación es nuestra Macky González, quien actualmente se encuentra compitiendo en la quinta temporada de Exatlón, siendo una de las líderes del equipo de Conquistadores y con una oportunidad real de coronarse.

Recordemos que Macky González fue finalista en la primera temporada, aunque no logró llevarse la corona, pues el sistema de competencia definía al ganador por el voto del público, por lo que muchos fans de Exatlón la llamaron ganadora sin trofeo.

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A lo largo de la semana vamos a seguir conociendo a los atletas que se van a integrar a Exatlón: ALL STAR con la misión de convertirse en la leyenda más grande de Exatlón México.

