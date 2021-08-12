DULCE FIGUEROA
Guardianes | Exatlón
Edad: 24 años.
Fecha de Nacimiento: 29 de agosto de 1996.
- Ciudad de México.
Disciplina: Frontón.
- Campeona Mundial Juvenil, modalidad Paleta Goma 2015.
- Campeona Panamericana, modalidad Paleta Goma 2019.
- Subcampeona Mundial absoluta y resultado histórico para México en Copa del Mundo, modalidad trinquete 2019.
- Doble medallista de bronce en el Mundial Absoluto, modalidad paleta goma y trinquete 2018.
- Galardonada con el Premio Estatal de la Ciudad de México 2020 como mejor atleta.
- Fue eliminada en la octava semana de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.
DULCE FIGUEROA