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DULCE FIGUEROA

Guardianes | Exatlón

EXATLÓN DULCE GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 24 años.

Fecha de Nacimiento: 29 de agosto de 1996.

- Ciudad de México.

Disciplina: Frontón.

  • Campeona Mundial Juvenil, modalidad Paleta Goma 2015.
  • Campeona Panamericana, modalidad Paleta Goma 2019.
  • Subcampeona Mundial absoluta y resultado histórico para México en Copa del Mundo, modalidad trinquete 2019.
  • Doble medallista de bronce en el Mundial Absoluto, modalidad paleta goma y trinquete 2018.
  • Galardonada con el Premio Estatal de la Ciudad de México 2020 como mejor atleta.
  • Fue eliminada en la octava semana de Exatlón Guardianes vs. Conquistadores.

DULCE FIGUEROA

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