Exatlón: ¿Quién es el eliminado de este domingo 2 de enero?

Las últimas semanas de Exatlón están más reñidas que nunca, pues el reality show se acerca a la Gran Final y nadie se quiere quedar fuera.

Este domingo 2 de enero viviremos nuevamente una eliminación y cada uno de los equipos hará lo imposible por mantenerse a salvo una semana más.

Te puede interesar: Exatlón: Revive los momentos más dramáticos de la quinta temporada.

Tanto azules como rojos se encuentran en riesgo, hombres y mujeres irán a la prueba más difícil que pone Exatlón, pues ahora en la recta final, cada uno intenta llegar lo más lejos posible.

Además, los seguidores del reality deportivo expresaron su descontento en redes sociales sobre la expulsión de Paula, pues al ser una de las atletas recién ingresadas, los internautas comentaron que fue una injusticia que tuviera que enfrentarse a Mariana Khalil.

Cabe señalar que, en ediciones anteriores, el reality deportivo no había eliminado a competidores en fechas cercanas a la Navidad o el Año Nuevo, además de que solía dar una semana de ventaja a los refuerzos por ser de nuevo ingreso. Esta inmunidad no se aplicó en la quinta temporada de Exatlón.

¿Quién es el eliminado de Exatlón de este domingo?

Todos los hombres se encuentran en riesgo de abandonar Exatlón, por lo que Guardianes y Conquistadores van a salir a darlo todo en cada una de las competencias y así convivir juntos una semana más. Además de que todos quieren seguir avanzando para tener un lugar en Exatlón: ALL STAR.

Los primeros atletas que recibieron su invitación a Exatlón: ALL STAR fueron Macky González y Heber Gallegos, quienes actualmente están en competencia.

"Esta noche, anuncio y comparto contigo, México, el lanzamiento de Exatlón: ALL STAR, la nueva competencia élite de esta aventura. Una competencia de carácter anual, que año con año, dará invitación automática para todos los campeones y finalistas en la historia de esta travesía", expresó Antonio Rosique tras anuniciar la sexta edición de nuestro reality show.

No te pierdas las últimas semanas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores este domingo en punto de las 8 p.m. por nuestra señal de Azteca UNO.

También te puede interesar: Mati Álvarez y Aristeo confirman su participación en Exatlón: ALL STAR.