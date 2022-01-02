Mati Álvarez y Aristeo confirman su participación en Exatlón: ALL STAR.

A tan solo unas semanas de terminar la quinta temporada de Exatlón, la máxima autoridad del reality show más famoso de la televisión mexicana, Antonio Rosique, anunció que la siguiente edición del programa se llevará a cabo con los campeones y finalistas más reconocidos de las temporadas pasadas.

Sin embargo, se desconocía qué atletas volverían a los circuitos, pero el pasado 1 de enero se confirmaron varios nombres en nuestro programa Venga la Alegría Fin de Semana.

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Los campeones Mati Álvarez y Aristeo regresan a Exatlón

Y es que, el matutino es conducido por dos campeones de temporadas pasadas: los atletas Mati Álvarez y Aristeo Cázares. Durante la primera edición de Venga la Alegría Fin de Semana de 2022, la poblana confirmó haber recibido y aceptado el reto de volver a las playas más demandantes para la temporada de Exatlón: ALL STAR.

Por su parte, Aristeo Cázares confirmó también su participación. Al mismo tiempo, aseguró que en el programa podrían regresar los atletas Heliud Pulido, Patricio Araujo y la lanzadora de jabalina, Evelyn Guijarro, quienes han sido parte de los deportistas más queridos y populares de Exatlón.

¿Cuándo inicia Exatlón: ALL STAR?

Iniciará el próximo 31 de enero y fue anunciado en uno de los últimos programas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Antonio Rosique, conductor del programa, señaló que se tratará de una competencia de carácter anual, que año con año dará invitación automática para todos los campeones y finalistas en la historia de esta travesía.

Confirmó que Macky González y Heber Gallegos, actuales participantes de la quinta temporada, ya tienen su invitación lista para la próxima edición del programa de entretenimiento.

Se espera que, durante esta nueva temporada, también formen parte figuras como Ernesto Cázares y Casandra Ascencio, aunque aún no están completamente confirmados.

Será una temporada con 20 atletas, diez mujeres, diez hombres; diez rojos y diez azules. No te pierdas el inicio de Exatlón: ALL STAR por nuestra señal de Azteca UNO.

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