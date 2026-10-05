Horóscopos de la semana de Mhoni Vidente: predicciones en el amor, dinero y salud de hoy lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026

Mhoni Vidente reveló el horóscopo de la semana , que abarcan las predicciones de todos los signos del día lunes 5 al viernes 9 de octubre de 2026.

De acuerdo con sus visiones, cada uno de los astros puede enfrentarse a un reto que lo pone a prueba, pero que de ser superado, se podría manifestar a través de crecimiento económico, estabilidad y plenitud. Estas fueron sus advertencias.

ARIES

La energía de El Juicio y La Emperatriz marca una semana de decisiones importantes. Es momento de definir tu rumbo laboral y abrirte al crecimiento económico. Confía en tu capacidad para crear nuevas oportunidades. El día 7 puede traer una sorpresa relacionada con el dinero .

TAURO

Protege tu energía de las envidias y de quienes buscan beneficiarse de tu confianza. Los astros te piden concentrarte en tu hogar y cuidar tus recursos. Evita prestar dinero durante estos días. El día 6 será especialmente favorable para recibir avances y noticias positivas.

GÉMINIS

La Rueda de la Fortuna anuncia movimiento y nuevas oportunidades. El éxito llegará cuando te atrevas a salir de tu zona de confort. Prioriza tu estabilidad laboral y evita caer en pensamientos que te hagan dudar de ti mismo. El día 5 tendrá una energía muy especial para ti.

CÁNCER

Esta semana necesitas proteger tu energía y mantenerte alejado de ambientes cargados de envidia o negatividad. Es tiempo de mirar hacia dentro, analizar tus prioridades y definir nuevas metas. Escucha tu intuición. El día 8 puede abrirte la puerta a oportunidades importantes.

LEO

Deja atrás las preocupaciones que están afectando tu descanso. El momento exige que concentres tu energía en crecer profesionalmente. Se aproximan cambios, reconocimientos y posibilidades de ascenso. El día 8 será tu día cabalístico y puede marcar un avance importante.

VIRGO

La abundancia comienza a manifestarse cuando mantienes firme tu determinación. Tus nuevos proyectos laborales tienen potencial para crecer, pero necesitarán disciplina y constancia. No abandones aquello que apenas comienza. El día 9 será ideal para juntas, reuniones y acuerdos importantes.

LIBRA

La energía está de tu lado para celebrar, avanzar en el amor y fortalecer tu crecimiento personal. Puede haber noticias relacionadas con matrimonio o compromisos importantes. Recibe las sorpresas con apertura, pero no descuides tu alimentación. El día 6 será tu momento de mayor suerte.

El horóscopo de Libra para hoy.|(Especial/Canva)

ESCORPIO

Los astros te invitan a construir y proteger tu patrimonio. También es una etapa favorable para fortalecer tu hogar y consolidar aquello que has conseguido. No regreses al pasado. Tu camino está hacia adelante. El día 8 puede traerte una noticia que esperabas.

SAGITARIO

Será una semana de decisiones intensas, tanto en el amor como en el trabajo. No permitas que la presión te haga actuar impulsivamente. Respira, escucha tu intuición y elige aquello que realmente te haga feliz. El día 7 tendrá una energía especialmente favorable para ti.

CAPRICORNIO

El Sol ilumina tu camino y anuncia éxito, claridad y abundancia. Es una etapa excelente para resolver trámites legales, avanzar en estudios y tomar decisiones que impulsen tu futuro. Aprovecha la confianza que llega con este ciclo. El día 7 será fundamental para tu crecimiento.

ACUARIO

La protección de tus seres queridos será una fuente importante de fortaleza emocional. Busca estabilidad y permite que tu entorno también refleje la nueva etapa que estás viviendo. Renovar tus espacios puede ayudarte a mover la energía. El día 5 traerá señales positivas.

PISCIS

Deja de cargar con problemas que no te corresponden. Esta semana debes elegir tu bienestar y concentrarte en aquello que realmente te hace feliz. Se abren posibilidades de abundancia económica y buena fortuna. El día 8 será tu jornada de mayor suerte.