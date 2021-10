Exatlón: Eventos paranormales se viven en la Fortaleza. (VIDEO)

Los eventos paranormales continúan apoderándose de las tierras y playas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores; los atletas del equipo azul han sido testigos de supuestos fantasmas en las comodidades de la Fortaleza.

Los duelos se vuelven más trepidantes en Exatlón

Koke Guerrero confesó haber visto un fantasma cuando ayudó a sus compañeras a transportar sus colchones a otra habitación.

“Ayer por la noche antes de dormir, estábamos alistando nuestras cosas; normalmente Duggy, Macky y Sol duermen juntas, pero esta vez invitaron a Tanya. Yo estaba ayudando a transportar colchones, cuando veo que pasa alguien para el otro lado del clóset; me empezó a dar miedo, pero lo traté de ignorar”, expresó el animador sinaloense para las cámaras de Exatlón.

El atleta asegura que un fantasma ronda dentro de las habitaciones de la Fortaleza, palabras que Marysol Cortés confirmó.

“Yo no sé, pero desde la tercera temporada dicen que hay un espíritu extraño en la habitación principal”, expresó Sol.

Tanya realiza divertida broma a Koke Guerrero

Tanya aprovechó el miedo en la Fortaleza para realizar una divertida broma a Koke, ya que entró a su habitación para despertarlo sigilosamente.

Nuestras cámaras de Exatlón grabaron el momento donde Koke saltó de la cama y quedó atónito tras ver a su amiga sentada en la cama.

“Veo una silueta parada frente de mí a oscuras, me asusté mucho. Ya iba a golpear, aunque no sé qué sentido hubiera tenido; después una luz me reflejó y era Tanya”, expresó el nuevo rostro del equipo azul.

Después de los eventos paranormales ocurridos en anteriores temporadas, los atletas se mantienen con los ojos muy abiertos para captar la presencia de cualquier fantasma.

