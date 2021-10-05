Exatlón: ¿Traición? Guardianes le darían la espalda a un atleta. (VIDEO)

Una nueva semana inicia en Exatlón México; las emociones se encuentran al límite en cada uno de los equipos, por lo que los conflictos son inevitables.

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Uno de los más fuertes hasta el momento se debe a las estrategias que han tomado los integrantes de Guardianes, quienes no se sienten contentos con los resultados obtenidos en los últimos días.

Se me hace que la regamos hoy en la estrategia. Creo que dudamos mucho, al dudar dejamos que las niñas salieran y se nos fueron varios puntos. Cuando hay pique así, hay que buscarlo evidentemente

Los integrantes del equipo rojo, entre ellos Jahir, Alan y Heber no asimilan el haber perdido la Fortaleza, por lo que aseguraron que la estrategia cambiará a la brevedad.

La lucha de egos al interior del equipo

Por otro lado, los propios integrantes rojos aseguran que tienen que hacer una mayor apuesta por Tony, quien ha demostrado ser un gran atleta desde su llegada.

Creo que tenemos que apostar un poco por Tony, para mi gusto es un gran atleta. Yo creo que tenemos que perder esta parte de los egos, porque al final todo el mundo quiere agarrar con alguien que se sienta cómodo y las cosas no van por ahí

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Los Guardianes tienen que resolver pronto sus problemas internos y dejar a un lado sus egos; Jahir y compañía por un lado quieren asegurar puntos pese a que el más afectado sea Tony, mientras que el basquetbolista quiere repuntar pese a la estrategia actual. ¿Se avecina una traición?

