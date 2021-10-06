Exatlón: Petición de Osirys a Marysol provoca polémica en el equipo azul.

Osirys Carbajal encendió una vez más la polémica en Exatlón México, luego de hacerle una singular petición a Marysol Cortés.

Fue durante la prueba de la Ruta de los Campeones en la que Cortés estaba apoyando a Alan, quien finalmente ganó, pero Osirys le pidió que no lo apoyara por ser del equipo contrario.

La reacción de los fans fue de desconcierto porque Chacorta en su momento se dijo fan de muchos atletas del equipo rojo; incluso esto le ha provocado muchas diferencias con Macky González.

El Faraón de Neza nunca ha ocultado su admiración por el medallista Jahir Ocampo, de quien alguna vez usó su playera al llegar a la Fortaleza.

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Alan se queda con la insignia

Pese a la petición de Osirys, Alan, el hombre sin ritmo, se quedó con su primer insignia. El deportista dedicó su triunfo a su novia, a quien dijo amar mucho y extrañar.

El atleta de alto rendimiento fue el gran vencedor en la segunda etapa de la Ruta de los Campeones, demostrando que pasa por un excelente momento en las playas y tierras más demandantes de República Dominicana.

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