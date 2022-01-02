FOTOS | Atletas se la juegan todo en supervivencia Exatlón.

Algunas integrantes del equipo rojo de Guardianes se reunieron en la alberca de La Fortaleza tras la salida de Marcela Pérez “Yeyé”. Paulina Martínez reveló ante cámaras que sintió la necesidad de salvarla en el duelo de eliminación en Exatlón.

Daniela Reza no dudó en revelar ante cámaras que sospechó de una alianza entre Marcela Pérez y Paulina Martínez pero que no les resultó y por eso salió eliminada Marcela. El equipo azul de Conquistadores se reunió en las afueras de La Fortaleza para planear su estrategia contra Guardianes pues ganaron la ventaja en Exatlón.

Antonio Rosique recibió a Guardianes y a Conquistadores en la pista urbana para dar inicio a la serie por La Supervivencia. Los atletas de ambos equipos corren el riesgo de ser eliminados de Exatlón.

Después de emocionantes carreras entre rojos y azules, el equipo de Conquistadores consiguió el triunfo absoluto en la serie por La Supervivencia y asegura que Guardianes mande a tres atletas a duelo de eliminación en Exatlón.

Germán Toledo al ser el puntaje más bajo del equipo rojo en automático asistió al duelo de eliminación mientras que Jair Cervantes fue elegido por Nataly Gutiérrez para defender su lugar, finalmente Heber Gallegos fue seleccionado por votación abierta. Lamentablemente Germán Toledo resultó eliminado de Exatlón.

