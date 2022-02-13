FOTOS | Azules se enfrentan al examen final del Exatlón.

El conjunto escarlata regresó a La Fortaleza del Exatlón tras haber ganado la tercera serie por supervivencia. Mati Álvarez regresó a reunirse con sus compañeros y está a la espera de los resultados debido a su aparatoso accidente que sufrió.

Doris del Moral se reunió con algunos de sus compañeros del equipo azul para realizar un ritual tribal y poder limpiar sus energías para conseguir la victoria en la batalla por La Supervivencia de Exatlón.

La máxima autoridad del Exatlón recibió a ambos atletas en el circuito de las tirolesas para dar continuidad a la cuarta batalla por La Supervivencia. Con una asombrosa participación del equipo azul, consiguieron la primera victoria de la cuarta serie por supervivencia en Exatlón.

Después de una reñida batalla entre rojos y azules, el equipo escarlata consiguió el triunfo absoluto pese a los esfuerzos del conjunto celeste. Los atletas rojos reafirmaron su supremacía y evitaron asistir al duelo de eliminación.

Antonio Rosique recibió al equipo azul para confirmar a los cuatro atletas con el rendimiento más bajo. Ernesto Cázares, Doris del Moral, Evelyn Guijarro y Ximena Duggan. Lamentablemente Ernesto Cázares fue eliminado de Exatlón.

