FOTOS | Conjunto azul reafirma supremacía en supervivencia Exatlón.

Azules triunfan segunda supervivencia Exatlón All Star.

Pato Araujo Exatlón All Star.

Besta celebra Exatlón All Star.

Heliud Pulido Exatlón All Star.

Esfuerzo Exatlón All Star.

Aristeo Cázares Exatlón All Star.

Javi Márquez Exatlón All Star.

Mujeres en batalla Exatlón All Star.

Evelyn Guijarro Exatlón All Star.

Ana Lago Exatlón All Star.

Fuerza Exatlón All Star.

Zudikey Rodríguez Exatlón All Star.

Azules celebran Exatlón All Star.

Mati Álvarez Exatlón All Star.

La Bestia Exatlón All Star.

Fuerza Exatlón All Star.

Puntería Exatlón All Star.

Supervivencia Exatlón All Star.

Competencia Exatlón All Star.

Duelo por equipos Exatlón All Star.

Esfuerzo Exatlón All Star.

Salto Exatlón All Star.

Circuito Exatlón All Star.

Rojos celebran Exatlón All Star.

Duelo Exatlón All Star.

Competencia Exatlón All Star.

Tobogán Exatlón All Star.

Azules Exatlón All Star.

Antonio Rosique Exatlón All Star.

Rojos Exatlón All Star.

La segunda batalla por la supervivencia de Exatlón arrancó con emocionantes carreras. Evelyn Guijarro le otorgó el triunfo a su equipo en el desempate.

Con los beneficios de poseer La Fortaleza de Exatlón , los atletas del conjunto azul disfrutaron de una divertida fiesta en alberca, además de una carnita asada para descansar antes de dar inicio a la segunda batalla por la supervivencia del Exatlón.

Nataly Gutiérrez “Dynamom” no dudó en revelar ante cámaras que ha notado que algunas de sus compañeras del conjunto rojo no quieren enfrentarse a Evelyn Guijarro en las batallas por la supervivencia sin embargo confesó que ella no tiene miedo de enfrentarla.

Rojos y azules se reunieron con Antonio Rosique en el circuito dorado del Exatlón para dar inicio a la segunda batalla de supervivencia. Después de emocionantes carreras entre ambos equipos, el conjunto azul tomó la delantera en la primera parte de la serie por supervivencia.

El conjunto escarlata logró empatar la segunda serie por supervivencia de Exatlón en una carrera de relevos donde Mati Álvarez y Heber Gallegos consiguieron el punto decisivo. El desempate colosal culminó con la victoria del equipo azul de Exatlón .