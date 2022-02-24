FOTOS | Conjunto azul reafirma supremacía en supervivencia Exatlón.

Con los beneficios de poseer La Fortaleza de Exatlón, los atletas del conjunto azul disfrutaron de una divertida fiesta en alberca, además de una carnita asada para descansar antes de dar inicio a la segunda batalla por la supervivencia del Exatlón.

Nataly Gutiérrez “Dynamom” no dudó en revelar ante cámaras que ha notado que algunas de sus compañeras del conjunto rojo no quieren enfrentarse a Evelyn Guijarro en las batallas por la supervivencia sin embargo confesó que ella no tiene miedo de enfrentarla.

Rojos y azules se reunieron con Antonio Rosique en el circuito dorado del Exatlón para dar inicio a la segunda batalla de supervivencia. Después de emocionantes carreras entre ambos equipos, el conjunto azul tomó la delantera en la primera parte de la serie por supervivencia.

El conjunto escarlata logró empatar la segunda serie por supervivencia de Exatlón en una carrera de relevos donde Mati Álvarez y Heber Gallegos consiguieron el punto decisivo. El desempate colosal culminó con la victoria del equipo azul de Exatlón.

