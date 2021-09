FOTOS: Conoce la trayectoria de Nataly Gutiérrez, atleta de Exatlón.

Te presentamos la carrera deportiva de Nataly Gutiérrez, ganadora del Fame Game del Exatlón junto a Brisia Acosta, integrantes del equipo de Guardianes.

Te presentamos a Nataly Gutiérrez Álvarez, mejor conocida como Nataly Gutiérrez, nació el 29 de abril de 1991 en Guadalajara, Jalisco y es una aguerrida atleta del equipo de Guardianes del Exatlón.

¿Desde cuando practica básquetbol Nataly Gutiérrez?

Desde los 7 años mostró interés en el básquetbol, iniciando sus entrenamientos en un gimnasio local y 5 años después representó a Jalisco en una competencia. Nataly participó en diversos eventos juveniles donde obtuvo dos medallas de plata y bronce, mención en dos cuadros ideales y un MVP.

Durante su etapa universitaria logró tres campeonatos CONADEIP Premier, 2 medallas de oro en tres Universiadas Nacionales, un subcampeonato con medalla de plata ABE y dos campeonatos, Sub-19 y Sub-21 con mención a quinta ideal.

También representó al país como seleccionada Nacional Sub 17, además, ha tenido participaciones destacadas en eventos internacionales 3x3.

A lo largo de su carrera ha formado parte de diferentes equipos profesionales en los que resaltan “Lobas de Aguascalientes”, “Tapatías de Jalisco”, “Titanes de los Mochis” y “Mieleras de Guanajuato’’. De igual forma , ha tenido múltiples campañas publicitarias con marcas de renombre.

¿Nataly Gutiérrez de Exatlón tiene una hija?

Nataly es una orgullosa madre deportista, en febrero del 2019 Nataly dió a luz a una hermosa niña llamada Ámbar y dijo lo siguiente:



“Sinceramente me tomó por sorpresa ya que cuando supe que estaba embarazada me encontraba concentrada con la selección mayor rumbo a los centroamericanos, pero gracias Dios me sentía preparada y con buena edad para lo que viniera”

La basquetbolista del equipo rojo ha logrado un equilibrio entre su vida familiar, social, su maternidad y deportiva comentando lo siguiente:



”...Ser madre es parte de ser mujer, pero no por eso debemos abandonar nuestros sueños y o gustos, no es fácil ser atleta y madre pero tampoco imposible.”

