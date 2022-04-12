  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿Quién ganó la Medalla Exatlón All Star del 12 abril 2022?

Conjunto escarlata triunfó en la Batalla Colosal mientras que Evelyn Guijarro consiguió el mejor tiempo en el duelo individual por la Medalla Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

Equipo azul por Medalla Exatlón México.
Equipo rojo por Medalla Exatlón México.
Concentración de Pato Araujo Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro por Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Acrobacia de Mati Álvarez Exatlón México.
Evelyn Guijarro por Medalla Exatlón México.
Rosique en el lago Exatlón México.
Salto de longitud de David Juárez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
La Bestia en pista de parkour Exatlón México.
Recorrido de Mati Álvarez Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez por Medalla Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en tirolesas Exatlón México.
Rosique comienza juego por Medalla Exatlón México.
Pato Araujo vs Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Acrobacia de Koke Guerrero Exatlón México.
Recorrido de Javi Márquez Exatlón México.
Evelyn Guijarro ganó Medalla Exatlón México.
Rosique da inicio a la Batalla Colosal Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Pato Araujo listo por Medalla Exatlón México.
/
Equipo azul por Medalla Exatlón México.
Equipo rojo por Medalla Exatlón México.
Concentración de Pato Araujo Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro por Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Acrobacia de Mati Álvarez Exatlón México.
Evelyn Guijarro por Medalla Exatlón México.
Rosique en el lago Exatlón México.
Salto de longitud de David Juárez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
La Bestia en pista de parkour Exatlón México.
Recorrido de Mati Álvarez Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez por Medalla Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en tirolesas Exatlón México.
Rosique comienza juego por Medalla Exatlón México.
Pato Araujo vs Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Acrobacia de Koke Guerrero Exatlón México.
Recorrido de Javi Márquez Exatlón México.
Evelyn Guijarro ganó Medalla Exatlón México.
Rosique da inicio a la Batalla Colosal Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Pato Araujo listo por Medalla Exatlón México.
Equipo azul por Medalla Exatlón México.
Equipo rojo por Medalla Exatlón México.
Concentración de Pato Araujo Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Evelyn Guijarro por Batalla Colosal Exatlón México.
Javi Márquez vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Acrobacia de Mati Álvarez Exatlón México.
Evelyn Guijarro por Medalla Exatlón México.
Rosique en el lago Exatlón México.
Salto de longitud de David Juárez Exatlón México.
Fuerza de Heliud Pulido Exatlón México.
La Bestia en pista de parkour Exatlón México.
Recorrido de Mati Álvarez Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez por Medalla Exatlón México.
Heliud Pulido y Koke Guerrero en tirolesas Exatlón México.
Rosique comienza juego por Medalla Exatlón México.
Pato Araujo vs Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de David Juárez Exatlón México.
Acrobacia de Koke Guerrero Exatlón México.
Recorrido de Javi Márquez Exatlón México.
Evelyn Guijarro ganó Medalla Exatlón México.
Rosique da inicio a la Batalla Colosal Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Exatlón México.
Concentración de Javi Márquez Exatlón México.
Carrera de Koke Guerrero Exatlón México.
Pato Araujo listo por Medalla Exatlón México.
Tags relacionados
Exatlón México

Contenido relacionado