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Exatlón México 2024
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GABRIELA ESPINOSA

Guardianes | Exatlón

EXATLÓN GABY ESPINOSA GRIS.

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 24 años.

- Quintana Roo.

Disciplina: Flag football.

Gaby fue eliminada del Exatlón en la semana 13 de la temporada de Guardianes vs. Conquistadores.

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