GABRIELA ESPINOSA
Guardianes | Exatlón
Edad: 24 años.
- Quintana Roo.
Disciplina: Flag football.
Gaby fue eliminada del Exatlón en la semana 13 de la temporada de Guardianes vs. Conquistadores.
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Edad: 24 años.
- Quintana Roo.
Disciplina: Flag football.
Gaby fue eliminada del Exatlón en la semana 13 de la temporada de Guardianes vs. Conquistadores.
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