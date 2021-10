Exatlón: ¿Por qué Heber Gallegos rompió en llanto?

Heber Gallegos dejó impactado a todo México tras su llegada como refuerzo a las tierras y playas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

El chihuahuense se convirtió en una leyenda de nuestro reality show, después de batirse en una Gran Final con Heliud Pulido en la tercera temporada.

En esta quinta edición, el querido atleta regresó para llevarse el codiciado trofeo del primer lugar y así unirse a los hermanos Cázares, Heliud Pulido y Pato Araujo como campeones.

El también conocido como Thunder comienza a adaptarse a las trepidantes tierras de República Dominicana, pues ha anotado múltiples puntos para la causa roja.

“Me siento contento de regresar a las tierras y playas de Exatlón. Aunque llegué un poco nervioso al ver los circuitos, despertaron emociones en mí que automáticamente me transportaron al pasado, a todo lo que viví en la tercera temporada”, dijo el atleta en septiembre de este mismo año.

Heber Gallegos muestra su lado más sensible ante las cámaras de Exatlón

No te pierdas Exatlón: Guardianes vs Conquistadores el próximo domingo de eliminación, ya que seremos testigos del lado más sensible del querido Relámpago de Ojinaga.

En el avance del próximo capítulo se puede ver al querido integrante de Guardianes derramar algunas lágrimas ante millones de televidentes.

“En nuestro círculo social tenemos amistades muy cercanas que forman parte de nuestras vidas”, expresa el chihuahuense a las cámaras de Exatlón.

“Es muy triste; lo acababa de ver y saludar pero al día siguiente ya no está. No te lo puedes creer hasta que lo ves tendido en el ataúd. Me habría encantado despedirlo”, continúa.

No te pierdas Exatlón: Guardianes vs Conquistadores el próximo domingo de eliminación, ya que descubriremos la razón que hizo llorar a Heber Gallegos en las tierras y playas más exigentes de la pantalla chica.

