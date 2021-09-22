Exatlón: Esta fue la reacción de La Bestia con la llegada de Heber.

La llegada de Heber Gallegos a las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores causó sensación entre los fanáticos de nuestro reality show.

'Thunder' regresó a Exatlón para demostrar de qué está hecho

El atleta, quien se batió en la tercera temporada contra Heliud Pulido, se posicionó como una leyenda en todas las ediciones del programa de entretenimiento más querido del público mexicano.

Thunder abrió su corazón para las cámaras de Exatlón, donde confesó su emoción de regresar a las tierras que lo vieron llegar a la Gran Final contra Black Panther.

“Me siento contento de regresar a las tierras y playas de Exatlón. Aunque llegué un poco nervioso, al ver los circuitos, despertaron emociones den mí que automáticamente me transportaron al pasado, a todo lo que viví en la tercera temporada”, dijo el chihuahuense a este programa.

Los atletas rojos y azules quedaron atónitos tras el regreso de Heber Gallegos; sin embargo, llamó la atención la peculiar reacción de David Juárez La Bestia.

“El día de ahora nos sorprendieron con la noticia de que llegó Heber, lo único que pienso es que se van a poner buenos los duelos, porque recuerdo que jugaba muy bien en la tercera temporada, era veloz y a parte tiraba muy bien, recuerdo que no había margen de error, teníamos de correr a full los dos”, expresó el gimnasta sobre sus antiguos enfrentamientos contra el nuevo refuerzo de Guardianes.

Lo único cierto es que Heber Gallegos pone la vara muy alta para otros atletas, ya que el chihuahuense comienza a calentar motores en una de las ediciones más exigentes de Exatlón.

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Atletas celebran la llegada de Kevin Cerda a las tierras de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores

Kevin Cerda, de 27 años, se convirtió en el reciente refuerzo de Conquistadores, equipo que recibió al gimnasta con los brazos abiertos en su primer día en Exatlón.

David Juárez La Bestia fue uno de los más emocionados con la llegada del atleta, ya que ambos se cruzaron en competencias de gimnasia fuera de las tierras de República Dominicana.

“Llegó un refuerzo azul, llegó Kevin, es alguien que ya conocía porque es de los mejores de gimnasia de México, siempre que yo competía, lo veía competir, era clase elite”, expresó La Bestia para las cámaras de Exatlón.

Kevin Cerda llegó con mucho ánimo y frescura a su primera temporada como atleta de Exatlón, ya que anotó un punto en su primera carrera contra Heber Gallegos.

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