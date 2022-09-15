Exatlón: Heliud Pulido y Pame celebran su aniversario con tierno VIDEO.

El pasado miércoles 14 de septiembre, Heliud Pulido y Pame Verdirame celebraron su segundo aniversario de novios con un romántico día. Los atletas de Exatlón no solo comieron un delicioso pastel, sino que compartieron el momento con sus millones de seguidores.

A tráves de varios videos en Instagram, Heliud y Pame compartieron su celebración repleta de globos, serpentinas, regalos y hasta un enorme ramo de rosas rojas.

Recordemos que el veracruzano y la regiomontana se conocieron en la tercera temporada de Exatlón, formando una bonita amistad. En Exatlón: Titanes vs Héroes, cuarta temporada de nuestro reality show, los atletas regresaron con una bella sorpresa para sus fans.

Y es que, Heliud se arrodilló ante Pame Verdirame para pedirle ser su novia, momento que fue presenciado por Antonio Rosique y más atletas de Exatlón.

Desde aquel momento, los atletas iniciaron un bello romance que perdura hasta ahora en día. Los atletas no dejan de compartir sus mejores momentos para todos sus fans.

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Pamela Verdirame dedica mensaje a Heliud Pulido

Pamela Verdirame aprovechó esta fecha tan especial para dedicarle un tierno mensaje a su novio Heliud Pulido. La futbolista escribió una carta abierta al veracruzano, acompañada de una imagen de su romance.

"Celebrando 2 años de amor. Agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos cruzar nuestros caminos. Brindamos por nosotros, por seguir creciendo juntos y seguir conquistando sueños de la mano", escribió la futbolista para después desear una vida llena de amor para ella y Heliud.

"Es increíble como miramos hacia atrás y vemos todo lo que hemos vivido: risas, aventuras, aprendizajes, y para no hacerla larga, una montaña rusa de emociones. Que este amor nos dure siempre", escribió en un post de sus redes sociales.

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