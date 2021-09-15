Exatlón: Heliud y Pame celebran su primer aniversario. (FOTOS)

Pamela Verdirame y Heliud Pulido celebraron a lo grande su primer aniversario de novios, mismo que sellaron en las tierras y playas de Exatlón: Titanes vs Héroes.

La futbolista preparó una enorme sorpresa para Black Panther tras su llegada como fuerza especial de la quinta temporada de nuestro reality show.

Con globos, adornos y arreglos florares, Heliud y Pame celebraron a lo grande uno de los días más especiales del año.

Los exatletas de Exatlón también felicitaron a la pareja con tiernos mensajes en la caja de comentarios. Valery Carranza, Mariana Ugalde, Ana Laura González, Alely Hernández y otras personalidades se unieron a la celebración con algunas dedicatorias en las redes sociales.

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Heliud Pulido publica romántica dedicatoria a Pamela Verdirame

El piragüista olímpico mexicano no dudó en presumir su primer aniversario con Pame Verdirame a través de una foto y mensaje en Instagram.

“Feliz aniversario mi amor, un año a lado de la mujer más espectacular del planeta. Después de viajar desde República Dominicana y que te reciban de esta manera enamora. Ahora a festejar”, escribió el veracruzano, quien recién llegó como fuerza especial de la temporada Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Recordemos que, Heliud Pulido y Pame Verdirame se conocieron en la tercera temporada de Exatlón, donde dejaron ver su buena química.

Fue en la edición de Exatlón: Titanes vs Héroes, donde Black Panther se arrodilló y pidió a Pamela Verdirame ser su novia.

Los atletas mexicanos mantienen una sólida relación sentimental desde entonces, por lo que no sería ninguna sorpresa ver a la regiomontana con un brillante anillo de compromiso muy pronto.

“Un año junto al amor de mi vida”, escribió Pamela Verdirame en Instagram celebrando su primer aniversario junto al ganador de la tercera temporada de Exatlón.

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