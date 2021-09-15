Exatlón: Koke y Pascal protagonizan acalorada discusión. (VIDEO)

Las fuerzas especiales de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores llegaron a imprimir todo tipo de emociones a la quinta temporada del reality show más exigente de la pantalla chica.

Sin embargo, en el equipo azul comenzaron a presentarse algunas diferencias tras la llegada de Pascal Nadaud y Evelyn Guijarro a las tierras más exigentes de la televisión mexicana.

Koke rompió el silencio para las cámaras de Exatlón y habló de la acalorada discusión que tuvo con el también conocido como Blue Viper en la Batalla por la Fortaleza.

Recordemos que los Guardianes dejaron el marcador 10-2, quedándose con las comodidades de la villa en los próximos días.

“Cuando estábamos perdiendo tuve una pequeñita discusión con Pascal. Yo les decía que habíamos fallado por detallitos, pero Pascal me dijo ‘no, di la verdad, si perdieron es porque están mal. Yo ya estoy en este equipo, sé cómo funcionan cada uno, ya se estaban motivando, pero Pascal entró con toda la sinceridad y sé vale, pero yo estoy con este equipo desde el día uno y sé cómo funcionan”, expresó el también conocido como El Hechicero del Aire.

El enfrentamiento no pasó a mayores, ya que Koke dejó pasar la situación para enfocarse en las deficiencias de los Conquistadores en el reciente duelo por la fortaleza.

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Pascal Nadaud y Evelyn Guijarro se integran como fuerzas especiales del equipo azul

Gran sorpresa se llevaron los atletas de Exatlón el pasado lunes, cuando observaron la entrada triunfal de Pascal Nadaud y Evelyn Guijarro como fuerzas especiales de la causa azul.

Las leyendas de nuestro reality show arribaron a las tierras de República Dominicana para apoyar a los nuevos rostros en todo lo que se requiera.

Tanto Sniper como Blue Viper fungirán como coaches, darán tips a los atletas, revelarán secretos y compartirán su experiencia con el equipo de Conquistadores.

Por si fuera poco, Pascal y Evelyn tendrán la oportunidad de competir en una carrera para poner en ventaja a su camiseta.

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