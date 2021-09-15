Exatlón: Macky se lleva los memes tras golpe de autoridad.

Las atletas de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores se enfrentaron en el circuito de las tirolesas para ganar una insignia más en esta temporada.

Macky González no deja de regalar sorpresas en esta temporada de Exatlón

Participantes rojas y azules refrendaron su supremacía en las tierras más exigentes de la pantalla chica tras luchar por la codiciada estrella.

Se vivió una de las finales femeniles más reñidas, ya que el duelo se disputó entre dos poderosas integrantes de Conquistadores.

Nos referimos a Macky y Tanya, quienes corrieron en uno de los circuitos más queridos por los concursantes de la quinta edición del programa deportivo.

Tras un gran esfuerzo por parte de ambas, Macky fue la vencedora tras derribar los cubos de la mesa en tiempo espectácular.

Amancay González Franco, su nombre real, tuvo un cocheo fenomenal por parte de Evelyn Guijarro, quien felicitó a su compañera por tremendo espectáculo en las tierras de República Dominicana.

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Fanáticos reaccionan al triunfo de Macky tras ganar insignia en Exatlón

Las redes sociales se volcaron de alegría tras ver a una de las atletas más queridas ganar la insignia femenil de Exatlón.

Por si fuera poco, los internautas notaron la excelente química entre Macky y Evelyn Guijarro, quienes se llamaron “reinas” al término de la competencia.

Decenas de admiradores celebraron el inicio de una de las amistades más esperadas de Exatlón, ya que Macky y Sniper son consideradas máximas leyendas de todas las temporadas.

Por si fuera poco, otros seguidores de nuestro reality show, también destacaron la velocidad de Macky en esta temporada.

“Triunfando”, “Reina”, “Se va a convertir en la mejor de la temporada”, “Excelente atleta” y muchos comentarios más fueron dedicados a la querida líder de la causa azul.

Hasta el momento, Macky posee dos insignias y solo le faltan dos para ganar el máximo premio de la Fórmula 1 en el extranjero.

Los memes también se hicieron presentes para celebrar la victoria de la mujer que llegó hasta el último capítulo de Exatlón, durante la primera temporada con Ernesto Cázares.

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macky diciéndole a evelyn que es una reina#PorLosEnigmas pic.twitter.com/hDw4TEQTTM — annita 𓆌 (@goldenduggay) September 15, 2021

Macky de verdad eres buena solo te falta fuerza en los tiros, ya has ganado dos competencias individuales... Tu puedes💙#PorLosEnigmas pic.twitter.com/yKz1dKN4d2 — Sniper (@Andyy_Crazymoon) September 15, 2021