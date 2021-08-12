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JAHIR OCAMPO

Guardianes | Exatlón

EXATLÓN JAHIR GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 31 años.

Fecha de Nacimiento: 12 de enero de 1990.

- Estado de México.

Disciplina: Clavadista Olímpico.

  • Tercer lugar en trampolín de tres metros sincronizados en el Campeonato Mundial de Natación en 2013.
  • Primer lugar en trampolín de tres metros en el Grand Prix 2015.
  • Quinto lugar en trampolín de tres metros sincronizados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
  • Medalla de bronce en Barcelona en salto sincronizado en trampolín de tres metros con Rommel Pacheco.
  • Medalla de oro en trampolín de tres metros sincronizados en Barranquilla, Colombia con Rommel Pacheco.
  • Participante de Exatlón: Contendientes vs Famosos.
  • Salió de Exatlón por lesión en la semana 18.

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