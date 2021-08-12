JAHIR OCAMPO
Guardianes | Exatlón
Edad: 31 años.
Fecha de Nacimiento: 12 de enero de 1990.
- Estado de México.
Disciplina: Clavadista Olímpico.
- Tercer lugar en trampolín de tres metros sincronizados en el Campeonato Mundial de Natación en 2013.
- Primer lugar en trampolín de tres metros en el Grand Prix 2015.
- Quinto lugar en trampolín de tres metros sincronizados en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.
- Medalla de bronce en Barcelona en salto sincronizado en trampolín de tres metros con Rommel Pacheco.
- Medalla de oro en trampolín de tres metros sincronizados en Barranquilla, Colombia con Rommel Pacheco.
- Participante de Exatlón: Contendientes vs Famosos.
- Salió de Exatlón por lesión en la semana 18.