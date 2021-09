Exatlón: ¿Cuál es la enfermedad que padece Jonathan de Conquistadores?

Jonathan García, tenista y atleta de Conquistadores de la quinta temporada de Exatlón México, reveló que sufre una enfermedad que afecta su desempeño en el deporte. Se trata de queratocono, una afección que ocasiona que sobresalga el tejido transparente en la parte frontal del ojo (córnea).

De acuerdo con el tenista, el problema de visión comenzó cuando entrenaba en un lugar en donde había mucho polvo, sol y contaminación.

“Practicando el tenis, entrenaba en un lugar donde había mucho sol, contaminación, mucho polvo, me empezó a dar algo que se llama ojo seco. Yo soy muy terco, me tallo mucho los ojos y me fui deformando la córnea. Me empecé a tratar y no daban con la enfermedad hasta que una doctora en la CDMX, muy buena me dijo que tenía una enfermedad que se llama Queratocono, que es que la córnea en vez de estar en una forma redonda, esté en forma de cono”, dijo a las cámaras de Exatlón.

Aunque Jonathan García no perdió la vista al 100 por ciento, sí tiene un 30 por ciento de visibilidad, comparado con el resto de las personas y la enfermedad no tiene cura.

“No perdí la vista pero no veía a mi 100 por ciento, veía como un 30 por ciento de lo que ve una persona normalmente. Me operé en septiembre de 2017 pero las operaciones solo son para detener la enfermedad y no tiene cura”.

¿Cómo ha repercutido la enfermedad en su desempeño en Exatlón México?

De acuerdo con el miembro de Conquistadores, la enfermedad de los ojos le ha afectado, sobretodo en los circuitos acuáticos:

“Me ha frustrado un poco, en las carreras he pasado miedo porque hay circuitos con agua y pasarlos y no poder abrir los ojos porque si los abro se desprenden los lentes de contacto, me frustra, voy con miedo pero soy muy aferrado a las cosas. Si quiero algo, lucho y hago de todo”, sentenció.

