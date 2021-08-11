Exatlón: Doris del Moral le pide matrimonio a su novia Melannie. (VIDEO)
Nuestra querida atleta quiere llegar al altar con una de las finalistas de la primera temporada de Survivor México.
Doris del Moral de Exatlón México le pidió matrimonio a su novia Melannie y tenemos el video. Nuestra querida atleta quiere llegar al altar con una de las finalistas de la primera temporada de Survivor México.
Una piscina, sol y amigas fueron el escenario ideal para que nuestra querida atleta le diera el anillo de compromiso a su amada y decirle unas bellas palabras que anuncian su próxima boda.
A través de sus historias de Instagram, la deportista lució un traje de baño color azul turquesa y le dio muchas razones a Melannie por las cuales quiere unirse en matrimonio con ella.
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Doris del Moral le leyó una amorosa carta a su pareja en donde explicó punto por punto los motivos por los que desea unir su vida a la de Melannie.
Nuestra atleta le reitera que no importan los obstáculos en el camino que se les interpongan, pues ella estará siempre dispuesta a solucionar los problemas y quiere que sea su compañera de por vida.
Las amigas de ambas celebraron la entrega del anillo de compromiso y no pararon de tomarles fotos y videos para recordar este emotivo momento.
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