Exatlón: Doris del Moral le pide matrimonio a su novia Melannie. (VIDEO)

Doris del Moral de Exatlón México le pidió matrimonio a su novia Melannie y tenemos el video. Nuestra querida atleta quiere llegar al altar con una de las finalistas de la primera temporada de Survivor México.

Una piscina, sol y amigas fueron el escenario ideal para que nuestra querida atleta le diera el anillo de compromiso a su amada y decirle unas bellas palabras que anuncian su próxima boda.

A través de sus historias de Instagram, la deportista lució un traje de baño color azul turquesa y le dio muchas razones a Melannie por las cuales quiere unirse en matrimonio con ella.

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Doris del Moral le leyó una amorosa carta a su pareja en donde explicó punto por punto los motivos por los que desea unir su vida a la de Melannie.

Nuestra atleta le reitera que no importan los obstáculos en el camino que se les interpongan, pues ella estará siempre dispuesta a solucionar los problemas y quiere que sea su compañera de por vida.

Las amigas de ambas celebraron la entrega del anillo de compromiso y no pararon de tomarles fotos y videos para recordar este emotivo momento.

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